Ιωάννινα: άγρια συμπλοκή με τραυματίες (εικόνες)

Δεκαπέντε άτομα, οπλισμένα με πέτρες, κοντάρια και αλυσίδες μετέτρεψαν σε "πεδίο μάχης" κεντρικό δρόμο στα Ιωάννινα.

Άγρια συμπλοκή ξέσπασε σε περιοχή των Ιωαννίνων αργά το βράδυ της Κυριακής.

Περίπου 15 άτομα, οπλισμένα με πέτρες, κοντάρια και αλυσίδες συνεπλάκησαν μεταξύ τους στην λεωφόρο Γράμμου με αποτέλεσμα 4 άτομα να καταλήξουν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, όλα ξεκίνησαν όταν δύο οχήματα ενεπλάκησαν σε τροχαίο ατύχημα λίγο μετά τις 11 το βράδυ και μέσα σε λίγα λεπτά στο σημείο έφτασαν Ρόμα και η περιοχή μετατράπηκε σε πεδίο μάχης.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας. Περιπολικά της Άμεσης Δράσης, οχήματα της Ασφάλειας και η ομάδα ΔΙΑΣ προσπαθώντας να επαναφέρουν την τάξη.

Από τις συμπλοκές τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν και διακομίσθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

Οι δύο έχουν παραμείνει για νοσηλεία ενώ η έρευνα της Αστυνομίας για τα αίτια της συμπλοκής είναι σε εξέλιξη.

