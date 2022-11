Θεσσαλονίκη

“Mundo Nuevo”: Κοντάρια, κράνη και “πολεμοφόδια” στην κατάληψη που εκκενώθηκε (εικόνες)

Τα ευρήματα των Αρχών στο κτήριο που τελούσε υπό κατάληψη από το 2015. Οι συλλήψεις και η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Κράνη, κοντάρια, αντιασφυξιογόνες μάσκες βρέθηκαν μεταξύ άλλων κατά την επιχείρηση της αστυνομίας σε κτίριο ιδιοκτησίας του Δήμου Θέρμης, που τελούσε υπό κατάληψη (Mundo Nuevo) από το 2015 στην οδό Σιατίστης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Στους χώρους του κτιρίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 96 κοντάρια, 27 κράνη, 38 αντιασφυξιογόνες μάσκες και 22 φίλτρα, 44 πανό και έντυπο υλικό, καθώς και πυρσός, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κ.α., σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.

Έγιναν τέσσερις συλλήψεις και σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, που διενεργεί την προανάκριση.

Στην επιχείρηση που οργανώθηκε από τη Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας και της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Επιχειρησιακών Δυνάμεων της προαναφερόμενης Διεύθυνσης, της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων Βορείου Ελλάδος, των Διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων, Άμεσης Δράσης, Αστυνομίας, Αλλοδαπών και Τροχαίας Θεσσαλονίκης, της Ε.Κ.Α.Μ., της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος ενώ συνέδραμαν κλιμάκια της Ε.Υ.Α.Θ. και της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.

Οι προηγούμενες εκκενώσεις κτιρίων που τελούσαν για χρόνια υπό κατάληψη

Είχαν προηγηθεί τα τελευταία 2,5 χρόνια ανάλογες αστυνομικές επιχειρήσεις για την εκκένωση χώρων-κτιρίων που τελούσαν-επί σειρά ετών-υπό κατάληψη. Εκτός από τη σημερινή εκκένωση είχαν προηγηθεί οι εξής:

*Στις 17 Αυγούστου 2020 εκκενώθηκε κτίριο επί της οδού Τάσκου Παπαγεωργίου, ιδιοκτησίας του ΑΠΘ, που είχε καταληφθεί το 2004. H κατάληψη ήταν γνωστή ως «Terra Incognita».

*Στις 31 Δεκεμβρίου 2021 έγινε η εκκένωση μίας από τις μακροβιότερες καταλήψεις. Επρόκειτο για την κατάληψη «Στέκι στο Βιολογικό» που μετρούσε 32 χρόνια ζωής. Βρισκόταν εντός του ΑΠΘ στο σημείο όπου διεξάγονται σήμερα εργασίες για την κατασκευή νέας βιβλιοθήκης.

*Στις 22 Ιουλίου 2022 εκκενώθηκε 6όροφο κτίριο επί της οδού Εγνατίας 111 που ανήκει στον ΕΦΚΑ και είχε καταληφθεί το 2014. Ήταν γνωστή ως «Κατάληψη 111»

Συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας για την εκκένωση της κατάληψης «Mundo Nuevo» πραγματοποιήθηκε αργά το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην Καμάρα και έκαναν πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, διαμαρτυρόμενοι για την αστυνομική επιχείρηση σήμερα το πρωί για την εκκένωση της κατάληψης σε κτίριο στην οδό Σιατίστης.







