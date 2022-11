Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: “Βουνά” τα σκουπίδια στην πόλη (εικόνες)

Υγειονομική "βόμβα" τα σκουπίδια στην Θεσσαλονίκλη. Στη δικαιοσύνη προσέφυγε η διοίκηση του δήμου.

Σε υγειονομική βόμβα τείνει να μετατραπεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης, με τα σκουπίδια να ξεχειλίζουν από τους κάδους απορριμμάτων, μετά την απόφασης των εργαζομένων στην Καθαριότητα να απέχουν από τα καθήκοντά τους, οι οποίοι διεκδικούν -μεταξύ άλλων- άμεση πληρωμή δεδουλευμένων, εξαιρέσιμων νυχτερινών, χορήγηση των Μέσων Ατομικής Προστασίας, αποζημίωση των ΜΑΠ παρελθόντων ετών και αναδιάρθρωση προσωπικού.

Οι εργαζόμενοι στη σημερινή γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα «Μανώλης Αναγνωστάκης» του δημαρχιακού μεγάρου αποφάσισαν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις, με συνέχιση της αποχής από την καθαριότητα για την Τετάρτη και την Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου και 1η Δεκεμβρίου, ενώ για την Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου, όρισαν νέα γενική συνέλευση.

Σε συνάντηση του Δ.Σ. των εργαζομένων με τον γενικό γραμματέα του δήμου Θεσσαλονίκης, Νίκο Λιακόπουλο, ενημερώθηκαν για τις δεσμεύσεις της διοίκησης Ζέρβα, με τους εργαζόμενους να ψηφίζουν υπέρ της συνέχισης της αποχής έως ότου δοθούν γραπτές διαβεβαιώσεις.

Στη συνέχιση των κινητοποιήσεων αναφέρθηκε με δήλωσή του ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας. «Από ένα σύνολο 2300 μελών του Συλλόγου Εργαζομένων του δήμου Θεσσαλονίκης, 124 ψήφισαν και αποφάσισαν να αφήσουν για μία εβδομάδα τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας χωρίς αποκομιδή απορριμμάτων. Αποφάσισαν τη συνέχιση της αποχής, παραμένοντας μάλιστα αμειβόμενοι, από το έργο της καθαριότητας μέχρι την Παρασκευή 2/12/2022».

Αναφορικά με τα αιτήματά τους, ο δήμαρχος συμπληρώνει πως «η διοίκηση του δήμου Θεσσαλονίκης και εγώ προσωπικά ποτέ δεν βρεθήκαμε απέναντι από τους εργαζόμενους. Ικανοποιήσαμε όλα τα αιτήματά τους που αφορούν στην παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας, στην καταβολή υπερωριών και διευθετήσαμε οικονομικές εκκρεμότητες παλαιότερων διοικήσεων. Είναι, όμως, προφανές ότι ορισμένοι -λίγοι- θέλουν να εξυπηρετήσουν μικροπολιτικά συμφέροντα αγνοώντας το δημόσιο συμφέρον».

Ο κ. Ζέρβας τονίζει πως θα εξαντληθεί κάθε νόμιμο μέσο για την προστασία της δημόσιας υγείας και του δημόσιου συμφέροντος, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ως εδώ και μη παρέκει. Όσοι πιστεύουν ότι μικρές μειοψηφίες μπορούν να κρατούν όμηρο την πόλη και να θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία κάνουν ολέθριο σφάλμα. Θα εξαντλήσουμε κάθε νόμιμο μέσο για την προστασία της δημόσιας υγείας και του δημοσίου συμφέροντος».

Σε καθημερινή βάση, στους δρόμους της πόλης συγκεντρώνονται 400 τόνοι σκουπιδιών, όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Κώστας Ιακώβου. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο, για να καθαρίσει η πόλη μετά τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων «θα απαιτηθεί χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε εργάσιμων ημερών για να μαζευτούν όλοι αυτοί οι τόνοι που βρίσκονται στους δρόμους και να επανέλθει η Θεσσαλονίκη στην κανονική της ροή».

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων δήμου Θεσσαλονίκης Κώστας Φουντούκης πως «στην αποχή συμμετέχει η πλειοψηφία των εργαζομένων. Γίνεται μερική αποκομιδή των απορριμμάτων και θα συνεχίσει να γίνεται. Είμαστε στα εργοτάξια, απέχουμε από την εργασία μας. Είμαστε εν αναμονή των αποφάσεων της διοίκησης».

Κατά τη διάρκεια της αποχής, η αποκομιδή από νοσοκομεία και λαϊκές αγορές γίνεται κανονικά για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.

