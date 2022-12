Χανιά

Χανιά: Φωτιά σε ταβέρνα στο λιμάνι (εικόνες)

Στις φλόγες τυλίχθηκε κατάστημα εστίασης στο Ενετικό λιμάνι των Χανίων.

Φωτιά ξέσπασε σε κατάστημα εστίασης, στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων κινητοποίησε την Πυροσβεστική Υπηρεσία το βράδυ της Τετάρτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά προήλθε από καμινάδα και στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεσή της.

Εντός του καταστήματος βρίσκονταν το προσωπικό, ωστόσο δεν κινδύνευσε κανείς.

Πηγή: zarpanews.gr

