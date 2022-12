Κοινωνία

Missing Alert: που βρέθηκε η 15χρονη αγνοούμενη

Σε ποια χώρα εντοπίστηκε το ένα από τα δύο παιδιά από την Ουκρανία, για τα οποία σήμανε "συναγερμός", καθώς δεν υπήρχαν ίχνη τους.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Συλλόγου:

«”Το Χαμόγελο του Παιδιού” ενημερώθηκε στις 30/11/2022, από τον συνεργαζόμενο φορέα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για τα Εξαφανισμένα και Σεξουαλικά Κακοποιημένα Παιδιά (Missing Children Europe - ΜCE) για την αίσια κατάληξη της περιπέτειας της ανήλικης, Anna (ον.) Pailii (επ), 15 ετών, ουκρανικής καταγωγής.

Πιο συγκεκριμένα, η ανήλικη εντοπίστηκε με την μητέρα της στην Πολωνία και είναι καλά.

Σε ισχύ παραμένει ο «συναγερμός» στις ευρωπαϊκές Αρχές για την εξαφάνιση μιας 4χρονης από την Ουκρανία.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση:

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 29/11/2022, από τον συνεργαζόμενο φορέα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για τα Εξαφανισμένα και Σεξουαλικά Κακοποιημένα Παιδιά (Missing Children Europe - ΜCE) για την εξαφάνιση της Zlata (ον.) Lavrentieva (επ), 4 ετών σήμερα, ουκρανικής καταγωγής.

Πιο συγκεκριμένα, από τις 24.02.2022 έχουν χαθεί τα ίχνη της ανήλικης από την Μαριούπολη της Ουκρανίας. Υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει διασχίσει το Πολωνικό έδαφος με την μητέρα και ίσως και τη γιαγιά της, ωστόσο δεν είναι γνωστό που βρίσκεται σήμερα το παιδί και αν είναι ασφαλές.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για τα Εξαφανισμένα και Σεξουαλικά Κακοποιημένα Παιδιά (Missing Children Europe - ΜCE), έχει ξεκινήσει μια τεράστια προσπάθεια με σκοπό την ενημέρωση όλων για την αποφυγή εξαφανίσεων Ουκρανών πολιτών, οι οποίοι στην προσπάθεια τους να προστατευθούν, διασχίζουν Ευρωπαϊκά κράτη και μη. Η αναδημοσίευση της φωτογραφίας της ανήλικης, Zlata (ον.) Lavrentieva (επ), 4 ετών, αποσκοπεί στην συνδρομή όλων μας για τον άμεσο εντοπισμό της.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας».