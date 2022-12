Αθλητικά

Μουντιάλ 2022 - Πέμπτη: οι μεταδόσεις σε ΑΝΤ1, ANT1+ και Antenna.gr

Σούπερ ντέρμπι πρόκρισης στις 17:00 και και αγωνία για τους Γερμανούς στις 21:00. Στον ANT1, στο ANT1+ και στο Antenna.gr θα προβληθούν οι 4 αγώνες που περιλαμβάνονται στο σημερινό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Τα ματς της 3ης αγωνιστικής στον 3ο και 4ο όμιλο «κλείδωσαν» τις τρεις «ανοικτές» θέσεις που είχαν απομείνει και τα δύο επόμενα «ζευγάρια» στους «16», με την Αργεντινή να αντιμετωπίζει την Αυστραλία στις 3 Δεκεμβρίου στην Αλ-Ραγιάν και την παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2018 Γαλλία, να βρίσκει στο διάβα της την Πολωνία στις 4 Δεκεμβρίου στην Ντόχα.

Σειρά παίρνουν πλέον την Πέμπτη (1/12) τα παιχνίδια της 3ης αγωνιστικής στον 5ο και 6ο όμιλο, όπου και οι τέσσερις θέσεις είναι ανοικτές σε όλα τα σενάρια. Με την Ισπανία –που αντιμετωπίζει την Ιαπωνία- να δείχνει πως έχει ένα μικρό προβάδισμα στον 5ο όμιλο, την ώρα που οι Γερμανοί θέλουν νίκη με πολλά γκολ απέναντι στην Κόστα Ρίκα και να μην κερδίσουν οι «μπλε σαμουράι» τους Ισπανούς.

Αντίστοιχες «μάχες» αναμένονται και στον 6ο όμιλο του Μουντιάλ 2022, όπου η Κροατία παίζει με το (απογοητευτικό στα δύο πρώτα ματς) Βέλγιο, έχοντας προβάδισμα ενός βαθμού (4β.-3β.), την ώρα που το Μαρόκο θα αγωνιστεί κόντρα στον Καναδά και χρειάζεται απλά ένα βαθμό για να προκριθεί στους «16».

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ θα μεταδώσει τους αγώνες της 3ης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του FIFA WORLD CUP QATAR 2022™, ζωντανά στον ΑΝΤ1 και στο antenna.gr και παράλληλα όλους τους αγώνες σε live streaming στο ΑΝΤ1+.

Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος για την πρόκριση στην φάση των «16», κατά τη διάρκεια των μεταδόσεων των αγώνων της 3ης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων από τον ΑΝΤ1, θα γίνονται και παράλληλες συνδέσεις με τον αγώνα που θα διεξάγεται ταυτόχρονα και θα μεταδίδεται από το antenna.gr, όταν θα υπάρχει σημαντική εξέλιξη που θα επηρεάζει την βαθμολογία του ομίλου και τη «μάχη» της πρόκρισης.

Το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της Πέμπτης

Την Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου, θα πραγματοποιηθούν τέσσερις αναμετρήσεις, που θα μεταδοθούν από τον ΑΝΤ1 ή από το ANT1+ και το Antenna.gr:

17:00, Καναδάς-Μαρόκο (μετάδοση από το ANT1+ και το Antenna.gr)

17:00, Κροατία-Βέλγιο (μετάδοση από τον ΑΝΤ1 και το ANT1+)

21:00, Ιαπωνία-Ισπανία (μετάδοση από τον ΑΝΤ1 και το ANT1+)

21:00, Κόστα Ρίκα-Γερμανία (μετάδοση από το ANT1+ και το Antenna.gr)

Κροατία-Βέλγιο και Καναδάς-Μαρόκο στις 17:00

Στο «Ahmad bin Ali Stadium» της πόλης Αλ Ραγιάν, η Κροατία θα αντιμετωπίσει το Βέλγιο σε ένα μεγάλο ντέρμπι που κατά πάσα πιθανότητα θα κρίνει τη μία απ’ τις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου. Οι Κροάτες θα αγωνιστούν πλήρεις, ενώ οι Βέλγοι -που έχουν πολλά «εσωτερικά» θέματα- δεν θα έχουν διαθέσιμο τον Ονάνα λόγω καρτών (τη θέση του στα χαφ θα πάρει ο Τίλεμανς).

Την ίδια ώρα στο «Al Thumama Stadium» της Ντόχα, το εντυπωσιακό Μαρόκο χρειάζεται έναν βαθμό απέναντι στον αποκλεισμένο Καναδά, για να γράψει Ιστορία, περνώντας στους «16» της διοργάνωσης. Και οι δύο ομάδες θα παραταχθούν πλήρεις.

Ιαπωνία-Ισπανία και Κόστα Ρίκα-Γερμανία στις 21:00

Η Ισπανία έχει το... πάνω χέρι στον 5ο όμιλο, μολονότι δεν «τελείωσε» την πρόκρισή της στον αγώνα με τη Γερμανία και θέλει τη νίκη και την πρωτιά απέναντι στην σκληροτράχηλη Ιαπωνία. Οι δε «μπλε σαμουράι» ξέρουν ότι ακόμη και με «Χ» μπορεί να μην τους φτάσουν τα «πάντσερ», αλλά σίγουρα δεν θα κατέβουν παθητικά στο γήπεδο. Οι Τομιγιάσου και Σακάι είναι αμφίβολοι για τους Ιάπωνες και η συμμετοχή τους θα αποφασιστεί την ύστατη ώρα, ενώ πρόβλημα στο γόνατο έχει κι ο Εντό. Μικροτραυματισμό έχει κι ο Γκάβι για τους Ισπανούς, ενώ πιθανότατα θα προφυλαχτεί κι ο Μπουσκέτς.

Η αποτυχία της Γερμανίας να νικήσει στα δύο πρώτα παιχνίδια της στον 5ο όμιλο και η συγκομιδή μόλις ενός βαθμού την έχει φέρει σε δεινή θέση. Και στον αγώνα της με την Κόστα Ρίκα στο «Al Bayt Stadium» της πόλης Αλ-Χορ αφενός θα πρέπει να νικήσει με πολλά γκολ για να βελτιώσει τον συντελεστή της σε ενδεχόμενη ισοβαθμία με την Ιαπωνία κι αφετέρου θα πρέπει να ελπίζει να μην νικήσουν οι «μπλε σαμουράι» τους Ισπανούς. Οι Γερμανοί θα παίξουν πλήρεις, ενώ από την Κόστα Ρίκα που θα διεκδικήσει τις δικές της πιθανότητες για το... θαύμα, θα απουσιάσει ο τιμωρημένος Κάλβο.

ΜΟΥΝΤΙΑΛ ONLINE

Οι λάτρεις του ποδοσφαίρου μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά, έγκυρα και έγκαιρα στο θεματικό site του Ομίλου ANTENNA antenna.gr/fifaworldcup2022 Το antenna.gr/fifaworldcup2022 είναι το μοναδικό επίσημο website του Μουντιάλ στην Ελλάδα και περιλαμβάνει: Το πρόγραμμα της διοργάνωσης και των τηλεοπτικών μεταδόσεων .

. Παρουσίαση των 8 φανταστικών γηπέδων που θα φιλοξενήσουν τους αγώνες.

που θα φιλοξενήσουν τους αγώνες. Όλα τα νέα του Μουντιάλ.

Όλα τα γκολ ελάχιστα λεπτά μετά την επίτευξή τους.

ελάχιστα λεπτά μετά την επίτευξή τους. Highlights από όλους τους αγώνες αμέσως μετά από τη λήξη τους.

αμέσως μετά από τη λήξη τους. Καθημερινά άρθρα από τους δημοσιογράφους που κάνουν τις περιγραφές των αγώνων, αλλά και από τους απεσταλμένους του ΑΝΤ1 στο Κατάρ, Αλέξη Σπυρόπουλο και Σωτήρη Κωσταβάρα καθώς και από τον παρουσιαστή της εκπομπής «Ώρα Μουντιάλ» Στέφανο Αβραμίδη. Όλα τα παραπάνω αλλά και όλα όσα θέλετε να μάθετε για την ιστορία της διοργάνωσης μπορείτε να τα βρείτε με ένα κλικ στο antenna.gr/fifaworldcup2022 ΜΟΥΝΤΙΑΛ και στο VIBER Το Viber Channel «Μουντιάλ σε ΑΝΤ1 & ΑΝΤ1+» είναι επίσης σε λειτουργία με σκοπό να κάνει όλους τους χρήστες του Viber στην Ελλάδα που παρακολουθούν Μουντιάλ μια μεγάλη ποδοσφαιρική παρέα. Εκεί μπορείτε να βρείτε ειδήσεις και highlights των αγώνων, ειδοποιήσεις για την έναρξη όλων των παιχνιδιών ώστε να μην χάσετε ούτε λεπτό από τη δράση, αποκλειστικό περιεχόμενο από τις κάμερες των απεσταλμένων μας στο Κατάρ, κουίζ, δημοσκοπήσεις, προγνωστικά και όλο το περιεχόμενο που χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία από το Μουντιάλ, είτε παρακολουθείτε ζωντανά τους αγώνες στον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+ είτε δεν έχετε πρόσβαση στη ζωντανή εικόνα και θέλετε συνεχή ενημέρωση για όσα συμβαίνουν στο Κατάρ. Επίσης οι χρήστες του Viber μπορούν να κατεβάσουν τη συλλογή με τα Viber stickers του Μουντιάλ με τίτλο «Η απόλυτη ποδοσφαιρική συλλογή» και να ανταλλάξουν μηνύματα με τους φίλους τους χρησιμοποιώντας ένα αυτοκόλλητο για να πανηγυρίσουν το γκολ της αγαπημένης τους ομάδας, για να αποθεώσουν τον G.O.A.T. Messi ή για να βγάλουν κίτρινη και κόκκινη κάρτα για ποδοσφαιρικούς και όχι μόνο λόγους!