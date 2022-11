Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Παράλληλη μετάδοση των αγώνων σε ΑΝΤ1, antenna.gr και ANT1+

Στον ΑΝΤ1, στο antenna.gr και στο ΑΝΤ1+. θα μεταδωθούν ζωντανά οι αγώνες της 3ης αγωνιστικής. Αναλυτικά το πρόογραμμα.

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ θα μεταδώσει τους αγώνες της 3ης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του FIFA WORLD CUP QATAR 2022™, ζωντανά στον ΑΝΤ1 και στο antenna.gr και παράλληλα όλους τους αγώνες σε live streaming στο ΑΝΤ1+.

Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος για την πρόκριση στην φάση των «16», κατά τη διάρκεια των μεταδόσεων των αγώνων της 3ης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων από τον ΑΝΤ1, θα γίνονται και παράλληλες συνδέσεις με τον αγώνα που θα διεξάγεται ταυτόχρονα και θα μεταδίδεται από το antenna.gr, όταν θα υπάρχει σημαντική εξέλιξη που θα επηρεάζει την βαθμολογία του ομίλου και τη «μάχη» της πρόκρισης.

Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων από τις 29 Νοεμβρίου έως και τις 2 Δεκεμβρίου 2022.

