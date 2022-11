Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Η Αυστραλία έκανε την έκπληξη και νίκησε τη Δανία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Αυστραλία, κατόρθωσε να πάρει τη νίκη κόντρα στη Δανία και να περάσει στους "16" του Μουντιάλ 2022.

Η Αυστραλία έκανε την έκπληξη και προκρίθηκε στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ, επικρατώντας 1-0 της Δανίας στην τελευταία αγωνιστική του 4ου ομίλου της διοργάνωσης. Το ματς έγινε στο στάδιο «Αλ Γιανούμπ» στην Αλ Ουάκρα και κρίθηκε από ένα γκολ του Μάθιου Λέκι στο 60΄. Έτσι, οι Αυστραλοί κατέκτησαν τη δεύτερη θέση στο γκρουπ, πίσω από τη Γαλλία και στην επόμενη φάση θα αναμετρηθούν με τη δεύτερη του 3ου ομίλου (Πολωνία, Αργεντινή, Σαουδική Αραβία, Μεξικό).

Οι Socceroos του Γκρέιαμ Άρνολντ επέλεξαν να αμυνθούν μαζικά στο α΄ ημίχρονο, θεωρώντας ότι μια ισοπαλία θα ήταν αρκετή για την πρόκριση. Προϋπόθεση ήταν να μη νικήσει η Τυνησία τη Δανία στον άλλον αγώνα του ομίλου. Στο πρώτο 20λεπτο η Δανία έστησε... πολιορκία γύρω από την περιοχή του Ράιαν, χωρίς ωστόσο να δημιουργήσει κλασικές ευκαιρίες. Απείλησε μόνο με ένα δυνατό σουτ του Γένσεν (11΄) από πολύ πλάγια θέση, που «έβγαλε» ο τερματοφύλακας. Σταδιακά η Αυστραλία ανέβασε πιο ψηλά τις γραμμές της, κράτησε περισσότερο τη μπάλα και έτσι το ημίχρονο ολοκληρώθηκε «σβηστά» με 0-0.

Ίδια γεύση και στα πρώτα 15 λεπτά, μέχρι που έγιναν γνωστά τα... μαντάτα από την Αλ Ραγιάν, όπου η Τυνησία είχε πάρει το προβάδισμα. Οι δύο ομάδες ήθελαν πλέον μόνο τη νίκη και σχεδόν άμεσα η Αυστραλία άλλαξε τη ροή της αναμέτρησης. Ο Μαγκρί με έξοχη κάθετη «έσπασε» το οφσάιντ της Δανίας και έβγαλε τον Μάθιου Λέκι σε θέση βολής. Ο έμπειρος επιθετικός με άψογο διαγώνιο πλασέ έγραψε το 1-0 στο 60΄ και τοποθέτησε την ομάδα του σε τροχιά πρόκρισης.

Η Δανία χρειαζόταν πλέον ένα μικρό θαύμα, αφού δεν προκρίνονταν ούτε με ισοπαλία. Ο Γιούλμαντ εξάντλησε όλες τις εναλλακτικές του στο 70΄ σε μια απέλπιδα προσπάθεια να ανατρέψει τα δεδομένα και οι «Βίκινγκς» επιτέθηκαν μαζικά στο τελευταίο 20λεπτο. Δεν έδειχναν όμως ικανοί να το πετύχουν και όσο περνούσε ο χρόνος η απογοήτευση τους κυρίευε. Πιο εύκολα απ΄ότι περίμενε ακόμα κι ο Άρνολντ, η Αυστραλία κράτησε τη νίκη και προκρίθηκε για δεύτερη φορά στην Ιστορία της στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τώρα, ελπίζει ότι θα είναι πιο τυχερή, αφού το 2006 είχε «λυγίσει» 1-0 από την μετέπειτα θριαμβεύτρια Ιταλία, με πέναλτι του Τότι στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων!

Διαιτητής: Μουσταφά Γκορμπάλ (Αλγερία)

Κίτρινες: Μπεϊτς, Ντέγκενεκ - Σκοβ

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ (Γκρέιαμ Άρνολντ): Ράιαν, Ντέγκενεκ, Σούταρ, Ρόουλς, Μπεϊτς, Λέκι (89΄ Χρούστιτς), Ιρβάιν, Μόουι, Γκούντγουιν (46΄ Μπάκους), Ντιουκ (82΄ ΜακΛάρεν), ΜακΓκρί (74΄ Ράιτ)

ΔΑΝΙΑ (Κάσπερ Γιούλμαντ): Σμάιχελ, Ράσμους Κρίστενσεν, Άντερσεν, Αντρέας Κρίστενσεν (46΄ Μπα), Μέλε (70΄ Κορνέλιους), Χέιμπιεργκ, Γένσεν (59΄ Ντάμσγκααρντ), Όλσεν (69΄ Σκοβ), Έρικσεν, Λίντστρεμ, Μπρέθγουεϊτ (59΄ Ντόλμπεργκ)

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Ariel”: Προβλήματα και μηνύματα από το 112 (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: Απανθρακώθηκε από φωτιά σε διαμέρισμα

Μουντιάλ 2022: Συναγερμός για τους φιλάθλους της Αργεντινής