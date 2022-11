Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Η Τυνησία κέρδισε τον αγώνα και η Γαλλία την πρόκριση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με ακυρωθέν γκολ στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, η Τυνησία κέρδισε τον αγώνα, αλλά η Γαλλία την πρόκριση.

Το πρώτο γκολ της Τυνησίας στα γήπεδα του Κατάρ και η (τεράστια) πρώτη νίκη της, επί της Γαλλίας σε τελικά Παγκοσμίου Κυπέλλου -1-0 με σκόρερ τον Καζρί- δεν έφταναν για να της χαρίσουν την πρόκριση στους «16» του εφετινού Μουντιάλ.

Η νίκη της Αυστραλίας απέναντι στη Δανία (1-0), διατήρησε τα «καγκουρό» στη δεύτερη θέση του 4ου ομίλου και τους έδωσε το «εισιτήριο» για τα νοκ-άουτ, με τους Τυνήσιους να μένουν με την πικρή γεύση του αποκλεισμού, παρότι σημείωσαν μία απ' τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Ιστορίας τους, η οποία «σφραγίστηκε» στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων με την ακύρωση του γκολ του Γκριεζμάν ως οφσάιντ. Οριστικά στην πρώτη θέση η Γαλλία, που περιμένει πλέον να μάθει τον αντίπαλό της απ' τον 3ο όμιλο, αντιμετωπίζοντας στις 4 Δεκεμβρίου στην Ντόχα, την ομάδα που θα τερματίσει στη δεύτερη θέση.

Στο «Education City Stadium» της πόλης Αλ-Ραγιάν η Τυνησία ξεκίνησε πολύ πιο δυνατά το ματς κι έψαξε από νωρίς το γκολ. Στο 8' από εκτέλεση φάουλ του Σκίρι, ο Γκαντρί έκανε την προβολή και σκόραρε, όμως το τέρμα του ακυρώθηκε με υπόδειξη του VAR διότι ο σκόρερ ήταν εκτεθειμένος.

Η Γαλλία προσπάθησε να ισορροπήσει το ματς μετά το εικοσάλεπτο και στο 25' έχασε τη δική του πρώτη πολύ καλή ευκαιρία, όταν ο Φοφανά τροφοδότησε στην κόντρα τον Κομάν που ήταν μέσα στη μεγάλη περιοχή, αλλά ο εξτρέμ της Μπάγερν έχασε το κοντρόλ και το σουτ του από πλάγια θέση έφυγε άουτ.

Στο 35' η Τυνησία απείλησε και πάλι, όταν ο Καζρί βρήκε χώρο εκτός περιοχής και δοκίμασε σουτ με το αριστερό, με την μπάλα να πηγαίνει προς το κέντρο της εστίας και τον Μανταντά να αποκρούει με γροθιές. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ο Καζρί είχε άλλη μία τελική προσπάθεια, όμως το σουτ του έφυγε πάνω από τα δοκάρια.

Η Τυνησία συνέχισε να είναι πολύ πιο επιθετική και στο δεύτερο ημίχρονο και στο 58' η επιμονή τους ανταμείφθηκε όταν ο Γουαχμπί Καζρί επιτέθηκε κατά μέτωπο και με όμορφο αριστερό συρτό πλασέ νίκησε τον Μανταντά, σημειώνοντας το πρώτο γκολ της ομάδας του σε Παγκόσμιο Κύπελλο και βάζοντας «φωτιά» στην εξέδρα που βρίσκονταν οι οπαδοί της Τυνησίας.

«Φωτιά» που... έσβησε ωστόσο, μετά από δύο λεπτά, όταν ο Λέκι έβαλε τους Αυστραλούς μπροστά στο σκορ κόντρα στη Δανία και τους έφερε ξανά πάνω στη 2η θέση του 4ου ομίλου και σε τροχιά πρόκρισης...

Στο τελευταίο εικοσάλεπτο η είσοδος των Μπαπέ, Γκριεζμάν και Ντεμπελέ τόνωσε την επιθετικότητα της Γαλλίας που έφτασε κοντά στην ισοφάριση στο 82' με τον Ντεμπελέ (απέκρουσε ο Νταχμέν), στο 85' με τον Ραμπιό (κεφαλιά άουτ), στο 88' με τον Μπαπέ και στο 90' με τον Κόλο Μουανί (αποκρούσεις Νταχμέν), αλλά δεν μπόρεσε να βρει γκολ.

Στο 90'+8' ο Γκριεζμάν σκόραρε, ισοφαρίζοντας σε 1-1, με τον διαιτητή Μάθιου Κόνγκερ να σφυρίζει αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα. Παρόλα αυτά κλήθηκε από το VAR για να ελέγξει το γκολ του άσου της Ατλέτικο Μαδρίτης, κρίνοντας εντέλει έπειτα από on field review, πως ήταν οφσάιντ με αποτέλεσμα να το ακυρώσει. Οριστικοποιώντας δευτερόλεπτα αργότερα με το τελικό σφύριγμά του τη νίκη των Τυνήσιων, που πανηγυρίστηκε στις εξέδρες, μολονότι δεν είχε αντίκρισμα...

Διαιτητής: Μάθιου Κόνγκερ (Νέα Ζηλανδία)

Κίτρινες: Κεσχρίντα -

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΤΥΝΗΣΙΑ (Τζαλέλ Καντρί): Νταχμέν, Ταλμπί, Μεριά, Γκαντρί, Μααλούλ, Λεϊντουνί, Σκίρι, Μπρον, Κεσχρίντα, Σλιμανέ (83' Αμπντί), Ρομντάν (74' Σαλαλί), Καζρί (60' λ.τρ. Τζεμπάλι).

ΓΑΛΛΙΑ (Ντιντιέ Ντεσάν): Μανταντά, Ντισασί, Κονατέ, Βαράν (63' Σαλιμπά), Καμαβινγκά, Γκεντουζί (79' Ντεμπελέ), Τσουαμενί, Φοφανά (73' Γκριεζμάν), Βερετού (63' Ραμπιό), Κομάν (63' Μπαπέ), Κόλο Μουανί.





Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Ariel”: Προβλήματα και μηνύματα από το 112 (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: Απανθρακώθηκε από φωτιά σε διαμέρισμα

Φιλιππίδης: κατέρρευσε στο δικαστήριο - “δε με θέλουν ούτε ζωντανό” (βίντεο)