Μουντιάλ 2022: Δανία και Τυνησία μοιράστηκαν βαθμούς και εντυπώσεις

Ο αγώνας είχε πολλές ευκαιρίες και για τις δυο ομάδες, αλλά καμιά δεν κατέληξε στα αντίπαλα δίχτυα.

Ισόπαλο χωρίς τέρματα ολοκληρώθηκε το εναρκτήριο παιχνίδι του 4ου ομίλου του Μουντιάλ 2022, ανάμεσα στη Δανία και την Τυνησία, που έγινε στο "Education City Stadium" της Ντόχα. Οι δύο ομάδες είχαν από ένα ημίχρονο, με τους Αφρικανούς να είναι πιο επικίνδυνοι στο πρώτο και τους Ευρωπαίους καλύτερους στο δεύτερο μέρος, οπότε είχαν και δοκάρι με τον Κορνέλιους, ενώ οι δύο τερματοφύλακες πιστώνονται από μία μεγάλη επέμβαση.

Το ματς σε όλο το α΄ ημίχρονο είχε μία συγκεκριμένη μορφή. Οι Δανοί είχαν μία φλύαρη υπεροχή, χωρίς να μπορέσουν σε καμία περίπτωση να μπουν με αξιώσεις στην περιοχή του Νταχμέν, καθώς οι σέντρες στις οποίες συχνά κατέφευγαν ήταν εύκολη «λεία» για τους κεντρικούς αμυντικούς της Τυνησίας.

Αντίθετα, οι Αφρικανοί ήταν σαφώς πιο επικίνδυνοι και θα μπορούσαν να είχαν πάει στα αποδυτήρια με προβάδισμα στο σκορ. Απείλησαν για πρώτη φορά στο 11΄ με μακρινό σουτ του Ντρέγκερ, που κόντραρε και κατέληξε ελάχιστα έξω από την εστία. Στο 23΄ ο Τζεμπαλί σκόραρε από θέση οφσάιντ και στο 39΄ το δυνατό διαγώνιο σουτ του Λαϊντουνί μέσα από την περιοχή δεν βρήκε στόχο.

Η μεγάλη ευκαιρία της Τυνησίας, όμως, χάθηκε στο 43΄. Ο Τζεμπαλί (ξεκινώντας από οριακή θέση, ίσως και να ήταν ελάχιστα εκτεθειμένος) βρέθηκε τετ-α-τετ με τον Σμάιχελ και επιχείρησε να «σκάψει» τη μπάλα από πάνω του, όμως ο τερματοφύλακας της Νις κατάφερε πέφτοντας να σηκώσει ψηλά το χέρι του και να διώξει σε κόρνερ.

Η Δανία εμφανίστηκε βελτιωμένη στο β΄ ημίχρονο και, αφού στο 54΄ το γκολ του Σκοβ Ολσεν ακυρώθηκε για -οφθαλμοφανές- οφσάιντ στο ξεκίνημα της φάσης, απείλησε στο 56΄, με τον Ντόλμπεργκ να μην καταφέρει να πιάσει σωστά την κεφαλιά, μετά τη σέντρα του Ντάμσγκααρντ. Στο 69΄, ο Ερικσεν δοκίμασε ένα σουτ έξω από την περιοχή, αλλά ο Νταχμέν απέκρουσε δύσκολα σε κόρνερ και, στην εξέλιξη της φάσης, ο Κορνέλιους έπιασε από κοντά την κεφαλιά, αλλά έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι.

Να σημειωθεί ότι και οι δύο ομάδες διαμαρτυρήθηκαν για μία περίπτωση πέναλτι. Η Τυνησία στο 71΄ για χέρι του Αντερσεν και η Δανία στις καθυστερήσεις για χέρι του Μεριά. Στη δεύτερη φάση, ο διαιτητής ειδοποιήθηκε από τον VAR να δει τη φάση στο βίντεο, αλλά καταλόγισε επιθετικό φάουλ που είχε γίνει νωρίτερα.

Διαιτητής: Σέζαρ Αρτούρο Ράμος Παλασουέλος (Μεξικό)

Κίτρινες: Κενισί - Ρ. Κρίστενσεν, Γένσεν

ΔΑΝΙΑ (Κάσπερ Χιούλμαντ): Σμάιχελ, Αντερσεν, Κιάερ (65΄ Γένσεν), Α. Κρίστενσεν, Μάελε, Χόιμπιεργκ, Ντιλέινι (45΄+ Ντάμσγκααρντ), Ερικσεν, Σκοβ Ολσεν (65΄ Λίντσρεμ), Ντόλμπεργκ (65΄ Κορνέλιους), Ρ. Κρίστενσεν

ΤΥΝΗΣΙΑ (Τζαλέλ Καντρί): Νταχμέν, Αμπντί, Ταλμπί, Μεριά, Μπρον, Ντρέγκερ (88΄ Κεσχρίντα), Λαϊντουνί (88΄ Σασί), Σκίρι, Μπεν Σλιμάν (67΄ Σλίτι), Μσακνί (80΄ Μεζμπρί), Τζεμπαλί (80΄ Κενισί)

