Κρήτη: Πυροβόλησαν κατά πατέρα και γιού για κτηματικές διαφορές

Πριν βγουν τα όπλα, οι δράστες αποπειράθηκαν να χτυπήσουν τον πατέρα και τον γιό με το αυτοκίνητο τους.

Με όπλα αποφάσισαν να λύσουν τις διαφορές τους δύο οικογένειες με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 20χρονος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν σήμερα νωρίς το μεσημέρι όταν δύο αδέρφια συναντήθηκαν με έναν 45χρονο πατέρα και τον 20χρονο γιο του σε δρόμο που οδηγεί στο Αντισκάρι Ηρακλείου.

Τα δύο αδέρφια οδηγούσαν το αυτοκίνητό τους όταν είδαν τον πατέρα και τον γιο να περπατάνε στο δρόμο.

Τότε, σταμάτησαν το όχημά τους και ξεκίνησε ένας μεγάλος καυγάς εξαιτίας κτηματικών διαφορών που έχουν.

Κατά τη διάρκεια του καυγά ο ένας αδερφός αποπειράθηκε να χτυπήσει με το αυτοκίνητο τον πατέρα με τον γιο ενώ ο άλλος αδερφός πλησίασε τον γιο και του έδωσε μπουνιά.

Στη συνέχεια ο πρώτος αδερφός που είχε ήδη βγει από το αμάξι πήρε ένα όπλο και πυροβόλησε εναντίον των υπολοίπων. Η σφαίρα βρήκε τον 20χρονο γιο ενώ τα δύο αδέρφια μπήκαν στο αυτοκίνητο και έφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ο αιμόφυρτος 20χρονος μαζί με τον πατέρα του μεταφέρθηκαν στο Βενιζέλειο νοσοκομείο ενώ ειδοποίησαν και την αστυνομία.

Οι αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δύο αδερφών.

