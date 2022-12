Λέσβος

Κακοκαιρία "Ariel" - Λήμνος: Προβλήματα στους δρόμους και μήνυμα από το 112 (εικόνες)

Στη δίνη της κακοκαιρίας το νησί. Το 112 προειδοποιεί τους κατοίκους για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.



Μήνυμα μέσω του 112 στάλθηκε στους κατοίκους της Λήμνου προειδοποιώντας τους για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα έως τις πρώτες βραδινές ώρες στην περιοχή τους, λόγω της κακοκαιρίας "Ariel".

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές καταιγίδες) έως τις πρώτες βραδινές ώρες στη Λήμνο. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. https://www.civilprotection.gr/el/entona-kairika-fainomena ».

Προβλήματα στους δρόμους

Ο καιρός παρουσίασε απότομη επιδείνωση με έντονη καταιγίδα και κεραυνούς οι οποίοι έπληξαν το νησί.

Η έντονη βροχόπτωση δημιούργησε κυκλοφοριακό πρόβλημα σε δρόμους της Λήμνου, κάνοντας πεζούς και οχήματα να δεινοπαθούν για να τα διασχίσουν!

Οδός Γαροφαλλίδου, η οποία μάλιστα έκλεισε λίγη ώρα μετά την έναρξη της βροχόπτωσης, Τρίφωτο και Καραμανλίδικα είναι κάποια απ' τα σημεία τα οποία μετατράπηκαν και σήμερα σε…παράκτιες περιοχές!

Προβλήματα σημειώθηκαν και στην περιοχή του ΚΤΕΛ, αλλά λιγότερα συγκριτικά με τα υπόλοιπα σημεία.

