Τροχαίο - Ημαθία: Συνελήφθη ο οδηγός που παρέσυρε την 14χρονη

Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, σε σοβαρή κατάσταση.

Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, στη Θεσσαλονίκη, νοσηλεύεται μια 14χρονη, η οποία παρασύρθηκε από αυτοκίνητο το απόγευμα της Πέμπτης στα Καβάσιλα Ημαθίας.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 19:00. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, διερχόμενο αυτοκίνητο παρέσυρε την 14χρονη με συνέπεια το κορίτσι να τραυματιστεί σοβαρά.

Η 14χρονη διεκομίσθη αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας ωστόσο λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στο Ιπποκράτειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κάταγμα στη λεκάνη, είναι εκτός κινδύνου και έχει επικοινωνία με το περιβάλλον.

Σημειώνεται πως ο 43χρονος οδηγός του οχήματος δεν εγκατέλειψε το σημείο. Συνελήφθη από τις αστυνομικές Αρχές και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια.

Προανάκριση για το τροχαίο ατύχημα διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αλεξάνδρειας.

