Θάνατος 12χρονου σε κυνήγι: Κατηγορούμενοι ο πατέρας του και άλλος ένας άνδρας

Δύο οι κατηγορούμενοι για τον θάνατο 12χρονου παιδιού στη διάρκεια κυνηγιού στο δάσος της Καστανιάς στην Καλαμπάκα. Ανάμεσά τους και ο πατέρας του άτυχου αγοριού, καθώς φέρεται να το είχε πάρει μαζί του.

Ο πατέρας του 12χρονου που τραυματίστηκε θανάσιμα σε κυνήγι σε δασική έκταση της Καστανιάς στην Καλαμπάκα, τον περασμένο Φεβρουάριο, διώκεται σε βαθμό κακουργήματος για παράβαση του Νόμου περί όπλων και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Ο δεύτερος άνδρας, από το όπλο του οποίου πυροβολήθηκε το παιδί, με αποτέλεσμα να χάσει από τη ζωή του, κατηγορείται για φόνο εξ αμελείας, σε βαθμό πλημμελήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ολοκληρώθηκε η αστυνομική έρευνα, ενώ εκδόθηκαν και τα αποτελέσματα της βαλλιστικής.

Κατόπιν ο σχετικός φάκελος υποβλήθηκε στην εισαγγελία που άσκησε τις διώξεις.

