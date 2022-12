Ρεθύμνου

Ρέθυμνο: έβαφε το σπίτι και πέθανε

Μοιραία κατάληξη είχαν οι εργασίες ελαιοχρωματισμού για άνδρα στην Κρήτη.

Τραγωδία συνέβη στην Κρήτη, όταν έχασε τη ζωή του έχασε, το μεσημέρι της Κυριακής, ένας 68χρονος άνδρας, στην περιοχή Βιολί Χαράκι Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας, περίπου στις 16.30, έπεσε από μπαλκόνι, ενώ εκτελούσε εργασίες ελαιοχρωματισμού.

Στο σημείο ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο, ωστόσο για τον άτυχο άνδρα, ήταν ήδη αργά, καθώς ήταν ήδη νεκρός.

