Αχαΐα

Αστυνομικός εντοπίστηκε νεκρός σε χωράφι

Τραγικό τέλος για αγνοούμενο αστυνομικό. Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛΑΣ.

Τραγωδία για άνδρα από την Βούντενη στην Πάτρα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε χωράφι.

Σύμφωνα με πληροφορίες τον αναζητούσαν οι δικοί του άνθρωποι ενώ το απόγευμα του Σαββάτου εντοπίστηκε νεκρός στο χωράφι του.

Πρόκειται για έναν 68χρονο συνταξιούχο αστυνομικό. Τα αίτια του θανάτου του σύμφωνα με τα όσα αναφέρει τοπικό μέσο είναι παθολογικά.

Ερευνα διενεργεί η Αστυνομία.

Πηγή: tempo24.news

