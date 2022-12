Δράμα

Δράμα: Τρένο παρέσυρε πεζό

Ο άτυχος άνδρας τραυματίστηκε σοβαρα και δίνει "μάχη" για να κρατηθεί στη ζωή.

Σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης διακομίστηκε ο μετανάστης που παρασύρθηκε από αμαξοστοιχία τα ξημερώματα της Δευτέρας, έξω από την πόλη της Δράμας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Η αμαξοστοιχία, που εκτελούσε το δρομολόγιο Δράμα - Θεσσαλονίκη, δεν πρόλαβε να σταματήσει όταν αντιλήφθηκε το μετανάστη, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, κινούνταν πεζός πάνω στις ράγες.

Ο άτυχος άντρας, νεαρής ηλικίας, αρχικά διακομίστηκε στο γενικό νοσοκομείο Δράμας, όπου αφού διαπιστώθηκε η σοβαρότητα της κατάστασής του, αποφασίστηκε να μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να χειρουργηθεί και να εισαχθεί σε ΜΕΘ.

