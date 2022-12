Δωδεκανήσα

Κως: έκρυβε κάνναβη σε δοχεία

Τι εντοπίστηκε από τις αρχές στο σπίτι του συλληφθέντα.

Συνελήφθη χθες στο νησί της Κω, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Κω, ένας ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για κατοχή και διακίνηση κάνναβης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ναρκωτικών, χθες το μεσημέρι έπειτα από αξιολόγηση στοιχείων πραγματοποιήθηκε στοχευμένη έρευνα στην κατοικία του δράστη όπου βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

• Κάνναβη συνολικού βάρους 6 κιλών και 499 γραμμάριων, τοποθετημένη μέσα σε δοχεία

• Σπόροι κάνναβης

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω.

