Θεσσαλονίκη: Τηλεφώνημα για βόμβα σε γυμνάσιο

Πραγματοποιήθηκε εκκένωση του σχολείου και έλεγχος από Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών



Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Ελληνική αστυνομία, έπειτα από τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στο 4ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης.

Ειδικότερα, στις 12 το μεσημέρι άγνωστος κάλεσε στο 112 και ανέφερε πως στο σχολείο έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός.

Στο σημείο έσπευσε η Ελληνική Αστυνομία και το κτήριο εκκενώθηκε. Επί τόπου μεταβαίνει και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών για τον έλεγχο του κτηρίου.

