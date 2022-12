Θεσσαλονίκη

Καυτανζόγλειο: 13χρονη κατήγγειλε ασέλγεια από “αστυνομικό”

Μία μαθήτρια έκανε καταγγελία σε άνδρα ο οποίος παρίστανε τον αστυνομικό και τελικά ασέλγησε σε βάρος της.

Μία 13χρονη κατήγγειλε ότι άγνωστος, προσποιούμενος τον αστυνομικό, προέβη σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της, στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό, σύμφωνα με την καταγγελία, εκτυλίχθηκε στο τέλος του προηγούμενου μήνα κοντά στο Καυτανζόγλειο Στάδιο. Καθώς η ανήλικη περπατούσε μόνη της, την πλησίασε ένας άνδρας και με την υποτιθέμενη ιδιότητα του αστυνομικού, όπως της συστήθηκε, ζήτησε να τον ακολουθήσει σε παρακείμενο υπαίθριο χώρο δήθεν για να την ελέγξει, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την αστυνομία.

Η 13χρονη πείστηκε και τον ακολουθήσει για να υποστεί λίγο αργότερα ασελγείς πράξεις. Αφού προέβαλε αντίσταση κατάφερε να ξεφύγει και ακολούθως κατήγγειλε το περιστατικό στο Τμήμα Ασφαλείας Λευκού Πύργου, το οποίο ξεκίνησε άμεσα έρευνες.

