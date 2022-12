Ιωάννινα

Ιωάννινα: Μαθήτρια παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Στο νοσοκομείο 12χρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο.

Αυτοκίνητο παρέσυρε 12χρονη μαθήτρια, την ώρα που πήγαινε στο σχολείο της, στην Ανατολή Ιωαννίνων το πρωί της Πέμπτης.

Το παιδί διέσχιζε το δρόμο, από τη διάβαση των πεζών, όταν διερχόμενο όχημα την χτύπησε.

Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χατζηκώστα, όπου και νοσηλεύεται με ελαφρά τραύματα.

Πηγή: epiruspost.gr

