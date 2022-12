Ηράκλειο

Ενδοοικογενειακή βία - Ηράκλειο: γιος χτύπησε τη μητέρα του

Τι βρέθηκε στην κατοχή του άνδρα που χτύπησε τη μητέρα του σύμφωνα με καταγγελία.

Ακόμη ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας συνέβη στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Σύμφωνα με το cretapost.gr περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο Ηράκλειο όταν ένας 44χρονος χτύπησε την 70χρονη μητέρα του και συγκεκριμένα σύμφωνα με την καταγγελία τη χαστούκισε.

Η μητέρα μετά τις απειλές που δέχτηκε από το γιο της και το χαστούκι κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 44χρονο τον οποίο και συνέλαβαν ενώ στην κατοχή του βρήκαν και ένα μαχαίρι.

Με τις κατηγορίες της ενδοοικογενειακής βίας και περί όπλων αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Ηρακλείου.

