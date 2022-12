Τρίκαλα

Τρίκαλα: τρένο παρέσυρε αυτοκίνητο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μπροστινό μέρος του οχήματος διαλύθηκε από τη σύγκρουση με το τρένο.

Άγιο είχαν οι επιβαίνοντες σε αυτοκίνητο, όταν παρασύρθηκε από τρένο στα Τρίκαλα.

Ένα ακόμη τροχαίο ατύχημα στις σιδηροδρομικές γραμμές των Τρικάλων καταγράφηκε το απόγευμα της Παρασκευής.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες του trikalavoice.gr το τρένο παρέσυρε ΙΧ αυτοκίνητο που επιχείρησε να περάσει τη διάβαση και ενώ οι μπάρες ήταν κατεβασμένες, σύμφωνα με μαρτυρίες.

Ευτυχώς οι τρεις επιβαίνοντες δεν τραυματίστηκαν σοβαρά, παρά το ότι το μπροστινό μέρος του οχήματος διαλύθηκε.

Ειδήσεις σήμερα:

Μουντιάλ 2022 - Γιαννακόπουλος: τα φαβορί στα προημιτελικά και οι δυσκολίες (βίντεο)

Γυναικοκτονία στον Πειραιά: Στη φυλακή ο 25χρονος

16χρονος - Αποκάλυψη ΑΝΤ1: η συνομιλία αστυνομικών με το Κέντρο Επιχειρήσεων το βράδυ του πυροβολισμού (βίντεο)