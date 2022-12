Λάρισα

Λάρισα: Μαθητής παρασύρθηκε από αυτοκίνητο (εικόνες)

Τροχαίο ατύχημα μαθητή σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, στη Λάρισα.

Ένας μαθητής γύρω στα 14 με 15 ετών τραυματίστηκε σήμερα το πρωί της Παρασκευής στη Λάρισα και ειδικότερα λίγο μετά τις 8 π.μ. όταν παρασύρθηκε από ΙΧ αυτοκίνητο στην οδό Φαρσάλων.

Το τροχαίο ατύχημα έγινε κάτω από αδιευκρίνιστες ως στιγμής συνθήκες μπροστά από την πλατεία Αβέρωφ, όταν ο μαθητής επιχείρησε να διασχίσει την Φαρσάλων για να περάσει απέναντι όταν έγινε η παράσυρσή του από διερχόμενο όχημα.

Να σημειωθεί ότι η ομίχλη αυτή την ώρα είναι πυκνή σε πολλά σημεία της πόλης και η ορατότητα μικρή.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον ανήλικο και τον μεταφέρει στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Η Τροχαία ερευνά τα αίτια του ατυχήματος.

Πηγή: onlarissa.gr

