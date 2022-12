Δωδεκανήσα

Ενδοοικογενειακή βία: Κάλεσε σε βοήθεια μέσω επαφής “SOS”

Νεαρή κατάφερε να γλιτώσει από άγριο ξυλοδαρμό, όταν έστειλε μήνυμα σε άτομο που είχε καταχωρημένο στο κινητό της, ως “SOS”.

Την 16η Δεκεμβρίου 2022 θα εκδικαστεί ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου, κατόπιν αναβολής, υπόθεση με κατηγορούμενο έναν 33χρονο ημεδαπό για ενδοοικογενειακή βία.

Την 01:00? ώρα της 3ης Δεκεμβρίου 2022, η 22χρονη σύντροφος και συμβία του κατήγγειλε ότι κατόπιν φραστικού επεισοδίου, την τράβηξε από τα μαλλιά με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να χτυπήσει το πρόσωπό της, προκαλώντας της απλές σωματικές βλάβες.

Όπως εξέθεσε, ενώ ευρίσκοντο σε τσιπουράδικο και διασκέδαζαν με παρέα, όταν βγήκαν έξω και καυγάδιζαν λεκτικά την έπιασε από τα μαλλιά και την τράβηξε με αποτέλεσμα να πέσει και να χτυπήσει στο πεζοδρόμιο προκαλώντας αιμορραγία στο αριστερό φρύδι. Αμέσως μετά επενέβη ο εξάδερφός του o οποίος τον ηρέμησε και αφού του πρότεινε να την μεταφέρουν στο νοσοκομείο αρνήθηκε.

Περί την 01.55 ώρα έφτασαν στην οικία τους και εκείνη χωρίς να την καταλάβει έστειλε μήνυμα στην μητέρα της, που την έχει καταχωρημένη και ως επαφή «SOS» όπου της είπε ότι κινδυνεύει και ότι χρειάζεται βοήθεια. Μετά από περίπου δέκα λεπτά κατέφθασε η αστυνομία μαζί με τον θείο της και εισήλθαν στο σπίτι καθώς άφησε επίτηδες την πόρτα ανοικτή.

Εν συνεχεία συνέλαβαν τον σύντροφό της και εκείνη μετέβη στο Γ.Ν. Ρόδου για να της ράψουν το φρύδι.

Ο ίδιος εξεταζόμενος ομολόγησε ότι έχει κατηγορηθεί και στο παρελθόν για ενδοοικογενειακή βία λέγοντας ότι, ό,τι έχει να πει θα το δηλώσει μόνο στον Εισαγγελέα.

