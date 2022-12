Χανιά

Χανιά: Την παρακολούθησαν και της διέρρηξαν το σπίτι

Θύμα διάρρηξης έπεσε μια ηλικιωμένη, όταν άγνωστοι της άνοιξαν το σπίτι, αφού «έμαθαν» τις κινήσεις της.

Διαρρήκτες αφού παρακολουθούσαν για κάποιες ημέρες μια ηλικιωμένη γυναίκα, τσεκάροντας τις καθημερινές της δραστηριότητες, της διέρρηξαν το σπίτι, μέρα μεσημέρι και ενώ εκείνη έλειπε.

Η ίδια, σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται ότι έχει καταγγείλει το περιστατικό στην αστυνομία, με την τελευταία να βρίσκεται στην αναζήτηση των δραστών, οι οποίοι έκλεψαν από το σπίτι της, κοσμήματα και κάποιο χρηματικό ποσό.

Δεν έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής αν οι συγκεκριμένοι δράστες έχουν προβεί και σε άλλες έκνομες πράξεις, καθώς είναι κάτι που θα διαπιστωθεί από την έρευνα της αστυνομίας. Πάντως, η Νέα Χώρα είναι μία από τις περιοχές στα Χανιά που συχνά απασχολεί με τέτοιου είδους περιστατικά.

