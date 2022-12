Μεσσηνία

Τροχαίο - Μεσσηνία: ΙΧ πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και σκότωσε πεζή

Τραγικό θάνατο βρήκε η άτυχη ηλικιωμένη γυναίκα. Πώς συνέβη το δυστύχημα.



Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην εθνική οδό Κυπαρισσίας - Φιλιατρών, με θύμα μία ηλικιωμένη γυναίκα.



Το δυστύχημα συνέβη το απόγευμα της Δευτέρας στο ύψος της Γιαννίτσαινας όταν, κάτω από άγνωστες συνθήκες, 43χρονη οδηγός Ι.Χ. η οποία είχε κατεύθυνση προς Κυπαρίσσια πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και παρέσυρε μια γυναίκα ηλικίας περίπου 70 ετών.

Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας, ωστόσο ο τραυματισμός ήταν βαρύτατος με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία της πνοή.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Α.Τ. Τριφυλίας.

Πηγή: gargalianoionline.gr

