Τοπικά Νέα

Τροχαίο στην Εθνική Οδό: Νεκρός ο αντιδήμαρχος Ρήγα Φεραίου (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκτός δρόμου βγήκε το φορτηγό που μετέφερε φρούτα. Επί τόπου πυροσβέστες, αστυνομικοί και ΕΚΑΒ.

Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στην εθνική οδό Λάρισας -Βόλου, στο ύψος της Μελίας.

Το τροχαίο έγινε λίγο πριν τις 9.45 όταν κάτω από αδιευκρίνιστες, μέχρι στιγμής συνθήκες, φορτηγό που μετέφερε φρούτα βγήκε εκτός πορείας με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.

Σύμφωνα με το gegonota.news πρόκειται για τον αντιδήμαρχο Ρήγα Φεραίου Γιάννη Κουβάτα, ηλικίας 47 ετών, πατέρας τριών παιδιών.

Στο όχημα επέβαινε και ο 17χρονος γιος του, ο οποίος απεγκλωβίστηκε με ελαφρά τραύματα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικές για να απεγκλωβίσουν τον οδηγό, αστυνομία καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Πηγή: larissanet.gr





Ειδήσεις σήμερα:

Λευχαιμία: Αισιοδοξία από πειραματική θεραπεία

Εορταστικό ωράριο: Κυριακή με ανοικτά μαγαζιά για τόνωση της αγοράς

Μουντιάλ 2022 – Χάρι Κέιν: Εγώ φταίω για την ήττα της Αγγλίας