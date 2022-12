Θεσσαλονίκη

Θάνατος 16χρονου - Θεσσαλονίκη: Επίθεση με μολότοφ σε αστυνομικούς (εικόνες)

Τεταμένο το κλίμα στην Θεσσαλονίκη, μετά τον θάνατο του 16χρονου. Κουκουλοφόροι επιτέθηκαν σε διμοιρία των ΜΑΤ.

Επίθεση με βόμβες μολότοφ δέχτηκε το απόγευμα της Τρίτης διμοιρία των ΜΑΤ στη βόρεια πύλη της ΔΕΘ επί της οδού Εγνατία, με την ατμόσφαιρα να είναι τεταμένη μετά τον θάνατο του 16χρονου Ρομά από σφαίρα αστυνομικού.

Περίπου 50 κουκουλοφόροι βγήκαν από την Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και επιτέθηκαν με 15 βόμβες μολότοφ και εξαφανίστηκαν. Μια από αυτές έπεσε σε χριστουγεννιάτικο δέντρο που είχε τοποθετήσει μπροστά στην πύλη εμπορίου.

Αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν με περιορισμένη χρήση χημικών. Δεν αναφέρθηκαν προσαγωγές, συλλήψεις ή τραυματισμοί.

Εν τω μεταξύ, στην Καμάρα είναι προγραμματισμένη συγκέντρωση μελών του ευρύτερου αντιεξουστιακού χώρου με αφορμή τον θάνατο του 16χρονου.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει και πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Η Αστυνομία βρίσκεται σε «κόκκινο» συναγερμό, ενώ έχει δοθεί εντολή στους αστυνομικούς για αυξημένα μέτρα αυτοπροστασίας.

Φωτογραφίες - βίντεο: thestival.gr

