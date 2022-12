Αχαΐα

Θάνατος 16χρονου - Πάτρα: Επεισόδια με μολότοφ και χημικά (εικόνες)

Ένταση σε πορεία για τον θάνατο του 16χρονου στην Θεσσαλονίκη. Ομάδα αντιεξουσιαστών επιτέθηκαν σε αστυνομικούς.



Επεισόδια προκλήθηκαν κατά την διάρκεια της πορείας στην Πάτρα, για τον θάνατο του 16χρονου, ο οποίος κατέληξε στη ΜΕΘ του Ιπποκρατείου Θεσσαλονίκης έχοντας δεχθεί σφαίρα στο κεφάλι από αστυνομικό.

Ομάδες αντιεξουσιαστών επιχείρησαν να προσεγγίσουν το Αστυνομικό Μέγαρο.





Κατά την άφιξη τους στο ύψος του παραρτήματος και στη συμβολή της Κολοκοτρώνη με την Μαιζώνος, επιτέθηκαν με μολότοφ στους αστυνομικούς, οι οποίοι απάντησαν με ρίψη χημικών.



Η κατάσταση στο κέντρο της πόλης είναι αποπνικτική από την χρήση χημικών, την ώρα που τα καταστήματα είναι σε λειτουργία.





Αστυνομικοί προχώρησαν σε προσαγωγές ατόμων. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην Ασφάλεια έχει μεταφερθεί μια κοπέλα.

