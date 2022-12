Αχαΐα

Παναχαϊκό όρος: Αγνοείται άνδρας που πήγε για κυνήγι

Τα ίχνη του έχουν χαθεί από το μεσημέρι της Τετάρτης. Έρευνες για τον εντοπισμό του.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας της 6ης ΕΜΑΚ Πάτρας με τη βοήθεια του εκπαιδευμένου σκύλου έρευνας και διάσωσης «Δούκα» για τον εντοπισμό κυνηγού, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν από το μεσημέρι της Τετάρτης 14/12, στο Παναχαϊκό, στην περιοχή των ανεμογγενητριών.

Ο άνδρας σύμφωνα με πληροφορίες είχε πάει μόνος για κυνήγι και δεν έδωσε σημεία ζωής.

Το αυτοκίνητό του, έχει βρεθεί στην δεύτερη αναμογεννήτρια.

