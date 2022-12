Αχαΐα

Πάτρα: Θρίλερ με τον αγνοούμενο κυνηγό στο Παναχαϊκό όρος

Ολονύχτια επιχείρηση της 6ης ΕΜΑΚ Πάτρας, κάτω από αντίξοες συνθήκες στο αιολικό πάρκο στο Παναχαϊκό Όρος.



Στο αιολικό πάρκο του Παναχαϊκού και σε σημεία που συνήθιζε να επισκέπτεται εστιάστηκαν οι ολονύκτιες έρευνες για τον εντοπισμό 45χρονου Πατρινού κυνηγού, τα ίχνη του οποίου αγνοούνται από το μεσημέρι της Τετάρτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Πελοπόννησος», περίπου στις 7.50μμ εντοπίστηκε το αυτοκίνητό του σταθμευμένο στη θέση «βρύση Καλογέρα» κοντά στη δεύτερη ανεμογεννήτρια, ωστόσο ο ίδιος παρέμενε άφαντος. Φίλος που τον αναζητούσε κάλεσε στην έκτακτη γραμμή βοήθειας «112» και ενημέρωσε τις Αρχές, με την κινητοποίηση Αστυνομίας και Πυροσβεστικής να είναι άμεση.

Λίγο πριν τις 9 το βράδυ, 10 στελέχη της ορειβατικής ομάδας έρευνας και διάσωσης της 6ης ΕΜΑΚ Πάτρας και ο «Δούκας», ο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος της Μονάδας, προσέγγισαν το σημείο και αμέσως ξεκίνησαν τις αναζητήσεις.

Κατά πληροφορίες, οι έρευνες γίνονταν επί της ουσίας στα «τυφλά» καθώς μέχρι αργά χθες το βράδυ δεν είχε καταστεί εφικτό να εντοπιστεί το στίγμα του κινητού του τηλεφώνου, ενώ άκαρπες αποδείχθηκαν και οι προσπάθειες φίλων του κυνηγών να εντοπίσουν μέσω των συσκευών gps που έφεραν τα σκυλιά του, τη πιθανή διαδρομή που ακολούθησε ο 45χρονος κυνηγός.

Η επιχείρηση διάσωσης στην οποία συμμετείχαν και εθελοντές γνώστες της περιοχής διεξήχθη κάτω από αντίξοες συνθήκες τόσο λόγω του δύσβατου, όσο και της πυκνής ομίχλης που επικρατούσε.

Κατά πληροφορίες, ο 45χρονος είχε πάει μόνος του το πρωί για κυνήγι πέρδικας και δεν ήταν η πρώτη φορά που επισκεπτόταν το συγκεκριμένο σημείο.

