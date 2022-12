Θεσσαλονίκη

Κηδεία 16χρονου - Θεσσαλονίκη: Θρήνος στο τελευταίο “αντίο”

Πένθιμο το κλίμα στον οικισμό Ρομά «Αγία Σοφία». Αναμένεται η απόφαση για την προφυλάκιση ή μη του αστυνομικού.



Το τελευταίο «αντίο» θα πουν σήμερα συγγενείς και φίλοι στον 16χρονο Ρομά Κώστα Φραγκούλη ο οποίος έχασε την ζωή του, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του από πυροβολισμό που δέχτηκε από αστυνομικό της ομάδας ΔΙΑΣ, κατά τη διάρκεια καταδίωξης στα Διαβατά.

Η σορός του ανήλικου Ρομά, ο οποίος ήταν πατέρας ενός παιδιού, μεταφέρθηκε με αυτοκινητοπομπή, μοιρολόγια και πένθιμα τραγούδια χθες το πρωί στο σπίτι της οικογένειας, ενώ το λευκό φέρετρο υποδέχτηκαν δεκάδες συγγενείς και φίλοι που έσπευσαν προκειμένου να συμπαρασταθούν στην οικογένεια και να τηρήσουν τις δικές τους παραδώσεις.

Η κηδεία του 16χρονου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών στα κοιμητήρια Ευόσμου στις 10:00.

Ο 16χρονος έχασε την μάχη για την ζωή, το πρωί της Τρίτης, στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, μετά από οκτώ ημέρες νοσηλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεκροψία – νεκροτομή, έδειξε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, συνέπεια του τραύματος που του προκάλεσε η σφαίρα. Παράλληλα, διαπιστώθηκε μόνο πύλη εισόδου της σφαίρας, για την οποία ο 16χρονος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης, ωστόσο μετά από οκτώ μέρες νοσηλείας έχασε την μάχη για την ζωή.

Εν τω μεταξύ, μέσα στα επόμενα 24ωρα θα αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης για την ποινική μεταχείριση του 34χρονου αστυνομικού της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που κατηγορείται για την αιματηρή καταδίωξη με θύμα τον 16χρονο Ρομά. Το Δικαστικό Συμβούλιο καλείται να λύσει τη διαφωνία που προέκυψε μετά την απολογία του κατηγορούμενου αστυνομικού, ανάμεσα σε εισαγγελέα και ανακριτή ως προς την προφυλάκισή του ή μη.

