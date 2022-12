Κοινωνία

16χρονος: Με τραγούδια και μοιρολόγια έφτασε η σορός στο σπίτι του (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βαρύ πένθος στον οικισμό "Αγία Σοφία" όπου έφτασε η σορός του 16χρονου Ρομά.. Αύριο η κηδεία του άτυχου νέου.

Βαρύ είναι το πένθος στον οικισμό «Αγίας Σοφίας» στη Θεσσαλονίκη για τον θάνατο του 16χρονου που κατέληξε ύστερα από νοσηλεία οκτώ ημερών στη ΜΕΘ του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου, καθώς είχε τραυματιστεί σοβαρά από πυρά κατά τη διάρκεια αστυνομικής καταδίωξης.

Συγγενείς και φίλοι του παιδιού τον συνόδευσαν με πομπή έως το σπίτι του στον οικισμό, από το σημείο όπου δέχθηκε τον πυροβολισμό του αστυνομικού.

Με δυνατή μουσική, εκατοντάδες ανθρώπους και δεκάδες οχήματα συνοδεία, έφτασε η νεκροφόρα που μεταφέρει το φέρετρο στον οικισμό. Κατά τη μεταφορά της σορού στο σπίτι ο κόσμος ξέσπασε σε χειροκροτήματα, με το κλίμα να είναι ιδιαίτερα βαρύ και να ακούγονται συνεχώς κραυγές.

Απαρηγόρητοι οι γονείς του και η γυναίκα του 16χρονου που συνόδευαν με τα πόδια τη νεκροφόρα. "Δικαιοσύνη θέλω, δικαιοσύνη. Πέντε φορές ισόβια στον αστυνομικό. Μας έκαψε αυτός. Τι σκότωσε, κανένα σκυλί;", ανέφερε ο παππούς του ανήλικου Ρομά που έχασε τη ζωή του.

Την Πέμπτη η κηδεία του 16χρονου

Την Πέμπτη θα ακολουθήσει η κηδεία, η οποία θα γίνει στις 10 το πρωί, στον Ιερό Κοιμητηριακό Ναός Παμμεγίστων Ταξιαρχών.

Ειδήσεις σήμερα:

Ζωγράφου: Σεξουαλική επίθεση δέχθηκε 5χρονος από 21χρονο

16χρονος: Σε επιφυλακή η ΕΛΑΣ για νέα επεισόδια εν αναμονή της απόφασης για τον αστυνομικό

Πάτρα: Μαθητής κατάπιε καπάκι στο σχολείο