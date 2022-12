Ηράκλειο

Ηράκλειο: μονοκινητήριο αεροσκάφος έπεσε στη θάλασσα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο αεροσκάφος που έπεσε στη θάλασσα βρίσκονταν δύο άτομα.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης στο Ηράκλειο, μετά από πτώση μονοκινητήριου αεροσκάφους στη θάλασσα, πολύ κοντά στο Κακό Όρος.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν δύο άτομα, με τον έναν εκ των δύο να χάνει τη ζωή του από τη μοιραία πτώση.

Επί τόπου βρέθηκαν ισχυρές δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος και δύτες της 3ης ΕΜΑΚ οι οποίοι αρχικά εντόπισαν τον πρώτο άνδρα και στη συνέχεια τον βοήθησαν να ανέβει στο σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Λίγη ώρα αργότερα, από τους διασώστες εντοπίστηκε και ο δεύτερος άνδρας που επέβαινε στο αεροσκάφος ωστόσο ήταν χωρίς τις αισθήσεις του με τους διασώστες του ΕΚΑΒ προσπάθησαν να τον κρατήσουν στη ζωή, όμως κατέληξε.





Πηγή: ekriti.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Χαλκίδα: Νεκρή ανήλικη συνοδηγός αυτοκινήτου (εικόνες)

Τρίκαλα: Οδηγός “εκσφενδονίζει” δικυκλιστή και τον εγκαταλείπει (βίντεο)

Ταϊβάν: Σεισμός 6,2 Ρίχτερ με μικρό εστιακό βάθος