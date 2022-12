Μαγνησία

Βόλος: Εισαγγελική παρέμβαση για τα ζώα στις φάτνες

Τα ζώα είναι δεμένα, με αποτέλεσμα να είναι περιορισμένες οι κινήσεις τους, ενώ πολλοί κάνουν λόγο και για κακοποίησή τους.

Σληρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η τοποθέτηση ζώων στις φάτνες που έχουν στηθεί για τις γιορτές στην πόλη του Βόλου. Τα ζώα είναι δεμένα και περιορισμένα σε στενούς χώρους, με αποτέλεσμα να οξύνεται το θέμα περί κακοποίησής τους.

Μετά από καταγγελία που κατέθεσε η φιλοζωική οργάνωση «A Promise to Animals», ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Βόλου διέταξε τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για να διαπιστωθεί το αν και κατά πόσο υφίστανται κακοποίηση τα ζώα. Η φιλοζωική κατήγγειλε εκμετάλλευση και βάναυση μεταχείριση ζώων και τόνισε ότι τα ζώα δεν είναι εκθέματα.

Η ανακοίνωση της Promise to Animals αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Ο δήμος Βόλου (…) δημιούργησε δύο φάτνες στο πλαίσιο του στολισμού της πόλης και μέσα σε αυτές τοποθέτησε ζωντανά ζωάκια ως δημόσιο θέαμα. Πώς δικαιολογείται η αυτή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου; Πολύ θα θέλαμε να γνωρίζουμε το σκεπτικό της ?ημοτικής Αρχής.

Συγκεκριμένα, στη μία φάτνη έβαλε ένα πόνυ και τρία αρνάκια και στην άλλη ένα πόνυ και δύο αρνάκια. Οφείλουμε να αναφέρουμε πως τα ζώα βρίσκονται περιορισμένα μέσα στο χώρο της ξύλινης φάτνης, εκτεθειμένα στις… διαθέσεις του καιρού, μην έχοντας χώρο να κινηθούν. Ειδικά τα αρνάκια -πολύ μικρής ηλικίας- είναι ιδιαίτερα ταλαιπωρημένα και δεν λαμβάνουν την απαραίτητη φροντίδα. Όσο αφορά τα πόνυ, είναι δεμένα και περιορισμένα χωρίς να έχουν χώρο ούτε αυτά να κινηθούν. Κι επιπλέον, σαν να μην έφταναν τα παραπάνω για να αναδείξουν την αδιαφορία των υπευθύνων για την ευζωία τους, ένα από τα πόνυ αρρώστησε.

Αντί λοιπόν να μεταφερθεί προκειμένου λάβει την απαραίτητη φροντίδα, προτιμήθηκε να γίνει μία «ξεχωριστή παράσταση» για το κοινό, καλώντας έναν κτηνίατρο να επιληφθεί επιτόπου, πραγματοποιώντας εξέταση και κάνοντας ένεση μπροστά στα μάτια των περαστικών θεατών και επισκεπτών. Αλήθεια, έχει οριστεί και ανατεθεί σε κτηνίατρο η ευθύνη της υγείας των ζώων για όσο καιρό θα βρίσκονται εκεί, προκειμένου να διασφαλίζουν σε συνεχή βάση πως όλα πάνε καλά; Και αν ναι, σε ποιον;

Με αυτή την κίνηση, εκτός από την έκθεση, τα ζώα περιορίζονται και κακοποιούνται, καταλήγοντας στο να έχει δημιουργηθεί μία φάτνη-τσίρκο, με αυτά πρωταγωνιστές. Παραμονές Χριστουγέννων 2022, βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να αντιμετωπίζουμε μία κατάσταση σαν κι αυτή… δηλαδή να χρησιμοποιούνται ζώα ως στολισμός μιας πόλης και ως δημόσιο θέαμα.

Αυτό που είναι πραγματικά απογοητευτικό, είναι το γεγονός πως η «ευφάνταστη” αυτή πρωτοβουλία, δεν είναι κάτι καινούριο. Το να χρησιμοποιεί δηλαδή ο Δήμος ζωντανά ζώα ως «στολισμό» της πόλης, είναι μία πρακτική που έχει εφαρμόσει και στο παρελθόν. Μάλιστα, πριν μερικά χρόνια υπήρξαν έντονες αντιδράσεις, ασκήθηκε κριτική και έγινε μήνυση, η οποία αντιμετωπίστηκε με κυνικό τρόπο και άστοχο χιούμορ. Φαίνεται μάλλον πως οι Δημοτικές Αρχές δεν πτοούνται.

Αυτή η σκληρή και παράνομη μεταχείριση πρέπει να σταματήσει άμεσα, βάζοντας μια και καλή ένα τέλος σε αυτές τις πρακτικές. Δεν είναι τυχαίο πως η ατιμωρησία έχει οδηγήσει και άλλους σε παρόμοιες πρακτικές. Πρόσφατα στην περιοχή της Ερέτριας για παράδειγμα, μία ομάδα διοργανωτών πήρε δύο μικρά ελαφάκια, τα έκλεισε σε ένα κλουβί και τα έκανε βόλτα στην πλατεία της πόλης για να φωτογραφηθούν με τους επισκέπτες. Πόσο κρίμα…

Από τη μεριά μας θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για την επιβολή του νόμου και στο τέλος είμαστε αισιόδοξοι πως θα γίνει το αυτονόητο. Είναι ευθύνη μας να καταγγέλλουμε την παρανομία και ευθύνη της πολιτείας να διασφαλίζει πως εφαρμόζονται οι νόμοι».

Ο δήμαρχος του Βόλου Αχιλλέας Μπέος επιμένει στην απόφασή του: «Οι φάτνες θα συνεχίσουν να λειτουργούν στην πόλη μας γιατί δίνουν χαρά στα μικρά παιδιά που τρέχουν να δουν τα ζωάκια και να τα απολαύσουν. Όλα γίνονται με βάση την νομιμότητα και με ιδιαίτερη φροντίδα για τα ζώα, φαγητό, νερό, καθαριότητα. Ασχοληθείτε οι δήθεν φιλόζωοι με τα σοβαρά προβλήματα του κόσμου και μην επιχειρείτε να αμαυρώσετε το γιορτινό κλίμα που απολαμβάνουν οι συμπολίτες μας και το έχουμε όλοι ανάγκη».

Πηγή: apromisetoallanimals.org

