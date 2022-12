Εύβοια

Αλιβέρι: Πυροβολισμοί κατά του ΑΤ

Συναγερμός στο Αλιβέρι. Το αυτοκίνητο με τα φιμέ τζάμια και οι πυροβολισμοί.

Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου στο Αλιβέρι, καθώς γύρω στις 22:45 άγνωστοι πυροβόλησαν τα τζάμια του αστυνομικού τμήματος.

Από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα ενώ η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό αυτών που προέβησαν σε αυτή την πράξη.

Σύμφωνα με μαρτυρίες στο evima.gr πέρασε ένα μαύρο αυτοκίνητο με φιμέ τζάμια πυροβόλησε το αστυνομικό τμήμα και εξαφανίστηκε.

Στην πόλη του Αλιβερίου έφτασαν ενισχύσεις της αστυνομίας από άλλες περιοχές του Νομού προκειμένου να εντοπίσουν τους δράστες.

