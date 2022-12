Αχαΐα

Αχαΐα: Νεκρός εντοπίστηκε ο άνδρας που είχε βγει για να μαζέψει μανιτάρια (εικόνες)

Ο άνδρας είχε χαθεί από το μεσημέρι του Σαββάτου που έφυγε απο το σπίτι για να μαζέψει μανιτάρια. Πού εντοπίστηκε η σορός του.

Από ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο 59χρονος αγνοούμενος στις Βελιτσές. Mετά από τριήμερη αναζήτηση, ο άνδρας εντοπίστηκε σε ρεματιά νωρίς το μεσημέρι.

Ο άνδρας είχε χαθεί από το μεσημέρι του Σαββάτου που έφυγε απο το σπίτι για να μαζέψει μανιτάρια. Οι δικοί του ανησύχησαν όταν καθυστέρησε να γυρίσει και ο αδελφός του δήλωσε την εξαφάνισή του.

Η ανακοίνωση για την ανεύρευσή του

Τις απογευματινές ώρες, το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2022, ειδοποιήθηκε η Υπηρεσία μας για αναζήτηση ημεδαπού άνδρα, στην ευρύτερη περιοχή Άνω Βελιτσές, της Π.Ε. Αχαΐας. Άμεσα, με εντολή Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκαν, 16 πυροσβέστες με την Ορειβατική Ομάδα Έρευνας & Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) και την Κυνοφιλική Ομάδα Έρευνας & Διάσωσης (Κ.Ο.Ε.Δ.) της 6ης Ε.Μ.Α.Κ. συνοδεία διασωστικού σκύλου.

Οι έρευνες συνεχίστηκαν και στις 18 Δεκεμβρίου 2022 στην ευρύτερη περιοχή Άνω Βελιτσές Αχαΐας. Σήμερα, Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022, από τις πρώτες πρωινές ώρες ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και τις μεσημεριανές ώρες, εντοπίστηκε και ανασύρθηκε η σορός του αγνοούμενου άνδρα από δύσβατο σημείο, στην περιοχή Άνω Βελιτσές, της Π.Ε. Αχαΐας. Στην επιχείρηση εντοπισμού και ανάσυρσης, έλαβαν μέρος 22 πυροσβέστες με την Ορειβατική Ομάδα Έρευνας & Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) και την Κυνοφιλική Ομάδα Έρευνας & Διάσωσης (Κ.Ο.Ε.Δ.) της 6ης Ε.Μ.Α.Κ. συνοδεία δύο διασωστικών σκύλων, η 6η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (6η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) η Ομάδα Σ.μη.Ε.Α. «ΙΚΑΡΟΣ» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ.

