Πήλιο - ενδοσχολική βία: της έσπασαν το δάχτυλο και την απειλούσαν με μαχαίρι

Τον εφιάλτη που φέρεται να ζούσε η ανήλικη κατήγγειλε ο πατέρας της στις αρχές.

Ένα ακόμη περιστατικό ενδοσχολικής βίας, συνέβη αυτή τη φορά στο Πήλιο, την Αργαλαστή, όταν σύμφωνα με καταγγελία, μία 15χρονη μαθήτρια δεχόταν bullying στο σχολείο από συμμαθητές της.

Σύμφωνα με τον πατέρα της μαθήτριας, την προηγούμενη Παρασκευή η κόρη του βρήκε έναν αναπτήρα στις τουαλέτες του σχολείου και θέλησε να τον παραδώσει στους καθηγητές. Αυτό, όμως, φαίνεται πώς ενόχλησε κάποιους συμμαθητές της και ένας από αυτούς, που μάλιστα πηγαίνει σε μικρότερη τάξη, της έσπασε το δάχτυλο στην προσπάθειά του να πάρει με το ζόρι τον αναπτήρα από τα χέρια της. Οι γονείς πήγαν το παιδί στο Νοσοκομείο.

Ο πατέρας ανέφερε ακόμη ότι τον τελευταίο χρόνο η κόρη του ζει ένα «μαρτύριο», καθώς συμμαθητές της την απειλούν ακόμη και με μαχαίρι. Έχει ζητήσει προστασία για το παιδί του από τον Εισαγγελέα, όπως επίσης έχει ζητήσει συνδρομή κοινωνικών λειτουργών.

«Το παιδί μου δεν έχει πειράξει κανέναν. Κατεβαίνει από το λεωφορείο να πάει σχολείο και την χτυπάνε, της αρπάζουν την τσάντα, έχει ξεφύγει η κατάσταση», είπε ο πατέρας.

Ο ίδιος κατήγγειλε ότι 3 συμμαθητές, τους οποίος χαρακτήρισε “συμμορία”, χτυπούσαν και απειλούσαν την 15χρονη συστηματικά με μαχαίρι και κατσαβίδι. Γίνονταν όλα και μέσα και έξω από σχολείο. Οι γονείς τα έμαθαν όλα φέτος. “Το παιδί τα κρατούσε μυστικά και δεν μπορούσαμε να μάθουμε κάτι. Το βλέπαμε χτυπημένο και έλεγε ότι έπεσε ή ότι χτύπησε στο μπάσκετ. Πριν ένα μήνα ήρθε κουτσαίνοντας γιατί την σπρώξανε και χτύπησε στον αστράγαλο. Μόλις κατέβαινε από το λεωφορείο για να μπει στο σχολείο, την χτυπούσαν με μπουνιές στο κεφάλι. Οι εκπαιδευτικοί φέτος είναι καινούργιοι σε σχέση με πέρσι. Δεν μας ενημέρωσαν ποτέ τι συνέβαινε. Εμάς μας είπανε μια φορά πως το παιδί είχε μια περίεργη συμπεριφορά και δεν είχε φιλίες. Μέχρι και θελήματα το βάζανε να κάνει. Τους αγόραζε πράγματα με δικά του χρήματα”.

Η διευθύντρια του Γυμνασίου Αργαλαστής Αλεξία Καπραβέλου ανέφερε σε δηλώσεις της ότι, σύμφωνα με όσα έχει πληροφορηθεί, καθώς φέτος διορίστηκε στο συγκεκριμένο σχολείο, η 15χρονη μαθήτρια δέχεται bullying εδώ και τρία χρόνια από αγόρια του σχολείου με ανώριμες συμπεριφορές, ενώ υφίσταται απόρριψη και απομόνωση απ’ ‘όλους σχεδόν τους συμμαθητές της. Μάλιστα, η ίδια παραδέχθηκε ότι υπήρξε περιστατικό ξυλοδαρμού εκτός σχολείου από 3 αγόρια, τα οποία τιμωρήθηκαν με διήμερη αποβολή. Το περιστατικό αυτό, σύμφωνα με την ίδια, σημειώθηκε μετά το σχόλασμα, ωστόσο έγινε αντιληπτό από άλλους μαθητές του σχολείου και εκπαιδευτικούς.

