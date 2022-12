Αχαΐα

Πάτρα: Ένοπλη ληστεία σε τράπεζα

Ο δράστης μπήκε μεταμφιεσμένος σε υποκατάστημα και πήρε τα χρήματα υπό την απειλή όπλου, με τον συνεργό του να τον περιμένει απέξω.

Ληστεία τράπεζας σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής σε υποκατάστημα επί της οδού Ελλήνος Στρατιώτου, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, ένοπλος δράστης που φορούσε περούκα μπήκε στην τράπεζα και με την απειλή όπλου απέσπασε χρήματα από ταμεία και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Έξω από την τράπεζα τον περίμενε συνεργός του με δίκυκλο, με το οποίο διέφυγαν.

