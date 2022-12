Μαγνησία

Βόλος - Βία: Χτύπησε αστυνομικούς και τον γιό της γυναίκας του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με ποιες κατηγορίες είναι αντιμέτωπος ο άνδρας, ο οποίος τελικά συνελήφθη από τους αστυνομικούς.



Θύμα της εξάρτησής του από το αλκοόλ φέρεται να έπεσε ένας 44χρονος Βολιώτης, που συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες χθες, κατηγορούμενος ότι απείλησε τη σύζυγό του και τον γιο της από προηγούμενο γάμο, ενώ φέρεται να χτύπησε τον νέο και να αντιστάθηκε, χτυπώντας τρεις αστυνομικούς, όταν πήγαν να τον συλλάβουν…

Ο 44χρονος, που φέρεται να ήταν μεθυσμένος, κάθισε χθες στο εδώλιο του Αυτόφωρου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, όπου ζήτησε ωστόσο και έλαβε αναβολή, προκειμένου να ακολουθήσει τη διαδικασία της Ποινικής Διαμεσολάβησης και η δίκη του αναβλήθηκε για τις 4 Ιανουαρίου. Παράλληλα το Δικαστήριο διέταξε την απελευθέρωσή του με τους όρους να αποχωρήσει από την οικία όπου διαμένει με τη σύζυγό του και τον γιο της, που τον μήνυσαν και να μην την πλησιάζει μέχρι τη δίκη. Εναντίον του υπέβαλαν μηνύσεις εκτός της 46χρονης συζύγου και του 24χρονου γιου της και οι τρεις αστυνομικοί, που τον συνέλαβαν.

Ο 44χρονος αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της απειλής σε βάρος της συζύγου του, της εξύβρισης κατά συρροή, της ενδοοικογενειακής απλής σωματικής βλάβης, της ενδοοικογενειακής απειλής, της βίας κατά υπαλλήλων κατά συρροή, της απειλής κατά συρροή και της απλής σωματικής βλάβης κατά συρροή. Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία της Ποινικής Διαμεσολάβησης θα ακολουθηθεί μόνον για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 44χρονος στο πλαίσιο του νόμου για την ενδοοικογενειακή βία, ενώ για τις υπόλοιπες κατηγορίες της βίας κατά υπαλλήλων, και συγκεκριμένα κατά των τριών αστυνομικών που συνέλαβαν τον 44χρονο, θα ακολουθηθεί κανονικά η διαδικασία της ποινικής δίκης.

Ειδικότερα, και σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο 44χρονος κατηγορείται ότι χθες τις πρώτες πρωινές ώρες στην οικία όπου διαμένει με τη σύζυγό του και τα παιδιά της από προηγούμενο γάμο στον Βόλο, φέρεται να απείλησε τη 46χρονη, λέγοντάς της μεταξύ άλλων «θα σας εξαφανίσω όλους», ενώ φέρεται να την αποκάλεσε «ηλίθια» και «βλαμμένη»… Επίσης φέρεται να εξύβρισε τον 24χρονο γιο της, ενώ στους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σπίτι μετά την καταγγελία από τη 46χρονη, φέρεται να είπε μεταξύ άλλων «γράφω στα … μου τους νόμους» και «σκουλήκια». Επίσης φέρεται να χτύπησε με τα χέρια του στο πρόσωπο τον 24χρονο, προκαλώντας του κακώσεις, ενώ φέρεται να τον απείλησε λέγοντάς του ότι θα τον σκοτώσει, θα τον θάψει και θα τον βρουν νεκρό…

Όταν οι τρεις αστυνομικοί προσπάθησαν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν, κατηγορείται ότι επιτέθηκε και βιαιοπράγησε εναντίον τους, απωθώντας τους με αγκωνιές και κλωτσιές. Μάλιστα φέρεται να είπε προς τους αστυνομικούς «να μην τολμήσουν να τον συλλάβουν», ενώ προκάλεσε στον έναν εξ αυτών κακώσεις στο πρόσωπο, όπου τον χτύπησε με αγκωνιές και στον άλλον κακώσεις στο πόδι, όπου τον χτύπησε με κλωτσιές… Σύμφωνα με τις ίδιες έγκυρες πηγές, ο 44χρονος φέρεται να είναι εξαρτημένος από το αλκοόλ και να αντιμετωπίζει πρόβλημα αλκοολισμού.

Πηγή: e-thessalia.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία - ΗΠΑ: φονικός χιονιάς με πολικές θερμοκρασίες (εικόνες)

Ρωσία: Φωτιά σε γηροκομείο - Δεκάδες νεκροί (εικόνες)

Ψαρά: Κρατούμενος έπεσε στην θάλασσα