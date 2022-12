Πέλλα

Τροχαίο: Νεκρός οδηγός που έπεσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο

Δεν κατάφερε να κρατηθεί στην ζωή ο άτυχος άνδρας. Στο όχημα επέβαινε και μια 26χρονη.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην τοπική κοινότητα Πετριάς Πέλλας.

Συγκεκριμένα, ΙΧ επιβατικό όχημα που οδηγούσε ένας 45χρονος εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα, με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του οδηγού, ο οποίος διακομίσθηκε σε νοσοκομείο και λίγη ώρα αργότερα κατέληξε.

Στο όχημα επέβαινε και μία 26χρονη που δεν τραυματίστηκε.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Σκύδρας.

