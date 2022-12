Χανιά

Θέρισσο: Πέτρα αποκολλήθηκε κι έπεσε σε αυτοκίνητο (βίντεο)

Η στιγμή που κομμάτι βράχου αποκολλιέται και πέφτει πάνω σε εν κινήσει αυτοκίνητο καταγράφηκε από τους επιβάτες τους.

Την αποκόλληση πέτρας κατέγραψαν επιβάτες οχήματος με κατεύθυνση ορεινό χωριό των Χανίων.

Η παρέα των νεαρών όδευε προς το Θέρισσο, ενώ μία από τους επιβαίνοντες τραβούσε βίντεο την – ομολογουμένως εντυπωσιακή – διαδρομή.

Ξαφνικά, μια ένα κομμάτι βράχου αποκολλήθηκε κι έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο.

Η σκηνή διεκόπη, ενώ ακούγονται και οι φωνές της κοπέλας.

Το ευτύχημα είναι ότι το αυτοκίνητο υπέστη ελαφριές ζημιές, τη γλίτωσε με ένα ελαφρύ γρατσούνισμα και τα παιδιά συνέχισαν την πορεία τους προς το ιστορικό χωριό των Χανίων, που είναι γνωστό τόσο για το όμορφο φυσικό τοπίο, όσο και για τις ταβέρνες του.

