Μυτιλήνη - Τροχαίο: οδηγός απανθρακώθηκε μέσα στο αυτοκίνητο

Τραγωδία την νύχτα στην Μυτιλήνη, με ακόμη έναν 24χρονο να χάνεται στην άσφαλτο. Σοβαρά τραυματίστηκε και ο 17χρονος συνοδηγός.

Θρίλερ στην Μυτιλήνη, μετά από τροχαίο δυστύχημα που συνέβη την νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη.

Όπως αναφέρει η Πυροσβεστική, αυτοκίνητο που εκινείτο στην περιοχή Παγανή της Μυτιλήνης, ακόμη για άγνωστους λόγους, εξετράπη της πορείας του.

Αμέσως μετά, στο αυτοκίνητο ξέσπασε πυρκαγιά.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης το θύμα είναι ένας 24χρονος, ενώ τραυματίστηκε σοβαρά και ένας 17χρονος, οποίος ήταν συνεπιβάτης επιβάτης του ίδιου οχήματος τραυματίσθηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος.

Οι 5 πυροσβέστες που με δύο οχήματα έφτασαν άμεσα στην περιοχή, προχώρησαν σε κατάσβεση της φωτιάς, βρήκαν όμως απανθρακωμένο τον 24χρονο που βρισκόταν στην θέση του οδηγού.

Η σορός, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, παρελήφθη από διασώστες του ΕΚΑΒ, που είχαν σπεύσει με ασθενοφόρο στην περιοχή.

Σχεδόν την ίδια ώρα, άλλοι δύο άνθρωποι χάνονταν στην άσφαλτο, σε τροχαίο δυστύχημα στην Λεωφόρο Κηφισίας.

Φωτογραφίες: lesvospost.com

