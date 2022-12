Θεσσαλονίκη

Έπεσε από το μπαλκόνι προσπαθώντας να μπει στο σπίτι του

Από το μπαλκόνι του διπλανού σπιτιού έπεσε ένας άνδρας που επιχείρησε να μπει στο σπίτι του.

(εικόνα αρχείου)

Από τον δεύτερο όροφο έπεσε νεαρός που επιχείρησε να μπει στο διαμέρισμά του από το μπαλκόνι του διπλανού σπιτιού.

Το περιστατικό έγινε το απόγευμα της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη, όταν ο άνδρας, κάτοικος της οδού Μαυρομιχάλη στην Ανάληψη, συνειδητοποίησε πως είχε ξεχάσει τα κλειδιά μέσα στο διαμέρισμά του.

Επιστρέφοντας στο σπίτι του, αποφάσισε να περάσει στο διπλανό σπίτι από το μπαλκόνι, όμως έπεσε στο κενό.

Από την πτώση τραυματίστηκε και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση.

Λίγους μήνες πριν μία νεαρή μητέρα από το Παγκράτι έχασε τη ζωή της με τον ίδιο τρόπο, όταν έπεσε στο κενό προσπαθώντας να περάσει από το διπλανό διαμέρισμα στο δικό της.

Πηγή: grtimes.gr

