Κλοπή από ιατρικό εργαστήριο

Μέρα μεσημέρι σημειώθηκε η κλοπή στο ιατρικό εργαστήριο.

Κλοπή σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης σε ιατρικό εργαστήριο στην Κυλλήνη.

Ειδικότερα, χθες το μεσημέρι, άγνωστος δράστης, χωρίς να γίνει αντιληπτός, εισήλθε σε ιατρικό εργαστήριο και αφαίρεσε από συρτάρι το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ.

Κατά την έξοδό του από το γραφείο, έγινε αντιληπτός από υπάλληλο, η οποία αντιλαμβανόμενη την κλοπή, αποπειράθηκε να σταματήσει τον δράστη, αλλά ο τελευταίος με την άσκηση σωματικής βίας, την έσπρωξε με τα χέρια του, με αποτέλεσμα η υπάλληλος να πέσει στο πάτωμα και να τραυματισθεί στο χέρι.

Ο δράστης τράπηκε σε φυγή πεζός με άγνωστο συνεργό του, που τον ανέμενε στο τόπο του περιστατικό.

Από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ανδραβίδας Κυλλήνης σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος άγνωστων δραστών για ληστεία.

