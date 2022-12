Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Πέθανε η γιαγιά με τα τερλίκια

Η ηλικιωμένη γυναίκα έφυγε από την ζωή την δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων. Η περιπέτειά της είχε ξεσηκώσει μεγάλο κύμα συμπαράστασης.



Έφυγε από τη ζωή η 93χρονη γυναίκα που έγινε γνωστή από την περιπέτεια που είχε η ίδια με τη σύλληψη της το 2019, όταν συνελήφθη από αστυνομικούς γιατί, όπως είχε κατηγορηθεί, πουλούσε παράνομα τερλίκια στη Θεσσαλονίκη.

Η περιπέτεια της 93χρονης Σουσάνας Ηλιάδου είχε ξεσηκώσει τεράστιο κύμα αντιδράσεων και συμπαράστασης στο πρόσωπο της. Η Σουσάνα Ηλιάδου είχε βρεθεί ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης για να δικαστεί για άσκηση εμπορίου χωρίς άδεια και αθωώθηκε. Η γυναίκα ισχυρίστηκε πως γενικότερα χάριζε τα τερλίκια που έφτιαχνε, όμως κάποια της είχαν μείνει και είχε σκεφτεί να τα πουλήσει.

Το πρωί Δευτέρας 26-12, της δεύτερης μέρας των Χριστουγέννων, η 93χρονη γυναίκα, που είχε αρκετά προβλήματα υγείας, άφησε την τελευταία της πνοή.

«Η μητέρα μου αισθάνθηκε αδιαθεσία το πρωί της Δευτέρας, την μετέφερα γρήγορα στο ΑΧΕΠΑ και εκεί κατάλαβα ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Ό,τι και αν έκαναν οι γιατροί δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή. Η μανούλα μου είχε περάσει δύσκολα στη ζωή της. Δεν άντεξε. Στις 11:00 το πρωί έφυγε. Ήταν πολύ καλός άνθρωπος και είχε στενοχωρηθεί πολύ με αυτά που είχαν γίνει με τα δικαστήρια», δήλωσε στο newsit.gr η κόρη της Ιουλιέτα Ηλιάδου.

Η κηδεία της 93χρονης γυναίκας θα πραγματοποιηθεί σήμερα στον Άγιο Παύλο Χαλκιδικής.

