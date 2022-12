Λάρισα

Ρουμανία - Λεωφορείο: Θρήνος στην κηδεία του Νίκου Χλόψιου στην Λάρισα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγγενείς και φίλοι, με δάκρυα στα μάτια, αποχαιρέτησαν τον 53χρονο που σκοτώθηκε σε τροχαίο με λεωφορείο στο Βουκουρέστι.



Με δάκρυα στα μάτια η οικογένειά του, συγγενείς, φίλοι και συμπολίτες αποχαιρέτισαν σήμερα τον Νίκο Χλόψιο που έχασε τη ζωή του στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα με το λεωφορείο στο Βουκουρέστι πριν από μία εβδομάδα.

Τραγικές φιγούρες η σύζυγος του εκλιπόντα, η οποία ήταν μαζί του στο μοιραίο λεωφορείο, τα παιδιά, η μητέρα και η αδελφή του Νίκου Χλόψιου που αδυνατούν να πιστέψουν πως μια εκδρομή στο Βουκουρέστι για τις γιορτές εξελίχθηκε σε τραγωδία.

Βουβά πρόσωπα ήταν από νωρίς στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, ώστε να πουν το ύστατο «χαίρε» στον άξιο οικογενειάρχη και άριστο επαγγελματία που τόσο αδόκητα «έφυγε»…

Ο άτυχος άνδρας σκοτώθηκε ακαριαία όταν κατέρρευσε η πινακίδα σήμανσης στο Βουκουρέστι και έκοψε σαν μαχαίρι τις λαμαρίνες του λεωφορείου, το οποίο μετέφερε 47 επιβάτες. Η νεκροψία στη σορό έδειξε ότι έφερε πολλαπλά τραύματα σε κεφάλι και θώρακα.

Πλέον τα βλέμματα στρέφονται στην διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος και τις νομικές κυρώσεις που ενδεχομένως να ζητήσουν οι επιβάτες από τον οδηγό και τα εμπλεκόμενα τουριστικά γραφεία. Ο οδηγός του λεωφορείου αφού ανακρίθηκε από τις Ρουμάνικες αρχές, αφέθηκε ελεύθερος και βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα.

Πηγή: larissanet.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Προσπάθησε να κάψει ζωντανούς τη γυναίκα και το παιδί του! (εικόνες)

Μαρούσι: Κινηματογραφική καταδίωξη ΙΧ

Πισπιρίγκου: Ο Δασκαλάκης κατέθεσε αίτηση διαζυγίου