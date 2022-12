Κοινωνία

Ρουμανία - Λεωφορείο: Η στιγμή της φονικής πρόσκρουσης (βίντεο - ντοκουμέντο)

Όπως φαίνεται στις εικόνες, ο οδηγός δεν φαίνεται να μειώνει την ταχύτητα του οχήματος, ενώ πλησιάζει στον μεταλλικό δείκτη ύψους.

Τη στιγμή που το λεωφορείο με τους Έλληνες ταξιδιώτες προσκρούει στην μεταλλική μπάρα με αποτέλεσμα ένας 53χρονος από τη Λάρισα να χάσει τη ζωή του και άλλοι 24 άνθρωποι να τραυματιστούν σε δυστύχημα στη Ρουμανία - ορισμένοι εκ των οποίων σοβαρά - κατέγραψε κάμερα ασφαλείας.

Στο βίντεο που έφεραν στη δημοσιότητα ρουμανικά μέσα ενημέρωσης φαίνεται το λεωφορείο να πλησιάζει την μεταλλική μπάρα, χωρίς ο οδηγός να μειώνει την ταχύτητα του λεωφορείου και χωρίς να φαίνεται ότι εκτιμά πως το όχημα δεν χωράει να περάσει κάτω από αυτή.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο μεταλλικός δείκτης ύψους «θέρισε» το επάνω τμήμα του λεωφορείου:.

Το πρωί της Δευτέρας (26/12) ο δικηγόρος του οδηγού υποστήριξε ότι πελάτης του αφενός «τελευταία στιγμή έπρεπε να διαλέξει πού να πάει, σε ένα δευτερόλεπτο έπρεπε να αποφασίσει. Δεν είχε ταχύτητα», αφετέρου ότι «δεν είδε τις πινακίδες πριν να φτάσει στο τούνελ, υπήρχε μόνο μια, δεν την είδε γιατί δίπλα του ήταν ένα λεωφορείο».

Όσον αφορά το αν ο πελάτης του ξεκουράστηκε, ο δικηγόρος είπε ότι «ο οδηγός σταμάτησε πολλές φορές στο ταξίδι, δεν ήταν κουρασμένος, οι ευθύνες είναι αλλού. Το τούνελ αυτό του έκαναν ανακαίνηση όλο το καλοκαίρι. Από τον Σεπτέμβριο είχαμε επτά ατυχήματα. Παλαιότερα περνούσαν από εκεί φορτηγά και λεωφορεία χωρίς προβλήματα. Ήταν πολύς βαρύς ο περιοριστής ύψους».

Αυτό που εξετάζουν οι ρουμανικες αρχές είναι αν ο οδηγός του λεωφορείου είχε βάλει στο GPS κωδικοποίηση για ΙΧ και όχι για λεωφορείο και γι' αυτό, όπως καταγράφηκε σε βίντεο-ντοκουμέντο, το λεωφορείο μετακινήθηκε από τη δεξιά λωρίδα στην αριστερή λίγο πριν να φτάσει στην υπόγεια διάβαση με τον δικηγόρο του να λέει ότι «είναι λεπτομέρειες που δεν γνωρίζω και δεν μπορώ να σας απαντήσω».

Ο οδηγός του λεωφορείου υποστήριξε ότι δεν έτρεχε και ήταν προσεκτικός. «Ήταν σαν να έπεσε πάνω μας τρένο» είπε συντετριμμένος για τον θάνατο του 53χρονου και πρόσθεσε «λυπάμαι πολύ για ό,τι συνέβη. Δε θα μπορούσε κανένας να το αποφύγει. Ήταν σαν να έπεσε ξαφνικά επάνω μας ένα τρένο, όλα έγιναν σε ένα δευτερόλεπτο».

«Κανένας δεν πίστεψε πως θα βγαίναμε ζωντανοί από εκεί. Σε ένα δευτερόλεπτο περάσαν όλα από μπροστά μου και είπα "από εδώ δε θα βγει κανένας ζωντανός". Όλα έγιναν σε ένα δευτερόλεπτο. Ακολούθησα απλά την πορεία που μου έδειξε το GPS. Όταν η κεραία βρήκε στην κατασκευή, πάτησα απότομα φρένο αλλά δεν μπορούσαμε να αποφύγουμε το δυστύχημα. Δεν έτρεχα» πρόσθεσε ο οδηγός του λεωφορείου.

