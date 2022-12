Κόσμος

Ισπανία - Τροχαίο με λεωφορείο: Μάνα και γιός μεταξύ των νεκρών (εικόνες)

Τραγικός είναι ο απολογισμός του δυστυχήματος, με την πτώση λεωφορείου σε ποτάμι της Γαλικίας.

Έξι νεκροί και δύο τραυματίες, ο τελικός απολογισμός από την πτώση λεωφορείου σε ποτάμι της Γαλικίας.

Στους έξι ανέρχονται οι νεκροί και 2 οι τραυματίες από την πτώση λεωφορείου σε έναν ποταμό στη βορειοδυτική Ισπανία.

Σύμφωνα με τις αρχές, στο όχημα που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Λούγκο στο Βίγκο, επέβαιναν συνολικά οκτώ άτομα. Δύο εντοπίστηκαν ζωντανοί: ο οδηγός και μια επιβάτιδα, που νοσηλεύονται σε τοπικά νοσοκομεία.

Οι υπόλοιποι έξι επιβάτες σκοτώθηκαν.

Ο αριθμός των αγνοουμένων ήταν επί ώρες αβέβαιος, αφού ο οδηγός του οχήματος είχε πάθει σοκ και δεν θυμόταν πόσοι ακριβώς ήταν οι επιβάτες που μετέφερε.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των τοπικών αρχών, τα θύματα είναι πέντε Ισπανοί –μεταξύ των οποίων μια γυναίκα με τον γιο της– και μια νεαρή γυναίκα από το Περού που εργαζόταν στην περιοχή φροντίζοντας μια ηλικιωμένη.